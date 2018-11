Wenn Sie vom Sparer zum Anleger werden wollen, dann könnten zwei Veranstaltungen in der Commerzbank Bremen am 16. August für Sie von Interesse sein. Die Commerzbank Bremen lädt an diesem Tag zu einem „Börsencafe“ am Vormittag und am frühen Abend zu einer „Rundreise Wein trifft Geld“ ein. Neben Berichten über die Situation an den Märkten geht es auch um Leitlinien zum Vermögensaufbau: Wie gehe ich als Anleger in diesen turbulenten Zeiten vor?

Rat von den Finanzprofis

Filialdirektor Dennis Frenzel, Commerzbank Bremen Schüsselkorb (Commerzbank)

Generell sind Wertpapiere über lange Sicht die Anlage-Gewinner. Das Angebot ist groß und Anlageziele sowie die Risikobetrachtung sollten nicht außer Acht gelassen werden. Wer das nicht allein schaffen kann oder will, sollte sich bei Profis Rat holen. Unser Commerzbank-Experte präsentiert fundiertes Wissen auf unterhaltsame Art. Es geht um die neusten Entwicklungen der Märkte, um den Brexit und die Nullzinspolitik, um dann auch die Renditeaussichten für Anleger zu beleuchten.

Veranstaltungshinweis der Commerzbank Bremen

Donnerstag, 16. August 2018, 10 bis 12 Uhr: „Börsencafe“

Donnerstag, 16. August 2018, 19 Uhr: „Wein trifft Geld – Performance im Glas“

Anmeldungen sind noch bis Mittwoch, 8. August, möglich.

Kontakt

Commerzbank Bremen

Schüsselkorb 5-11

28195 Bremen

Commerzbank.Bremen(at)commerzbank.com