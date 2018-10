Das Garten- und Zoocenter Wassenaar hat am 1. Juli auch bis Sonntagabend geöffnet. (Garten- und Zoocenter Wassenaar)

Malwettbewerb

Zum Beispiel findet ein großer Malwettbewerb bei Wassenaar in Bremen-Grambke statt. Dort heißt es von Mittwoch bis Sonntag, 27. Juni bis 1. Juli: „An die Farben, fertig, los! – Male uns deinen Wunschgarten im Sommer“. Die Bilder können aber auch zu Hause kreiert und dann vor Ort bis 2. Juli abgegeben werden.

Ob Blumen, Bänke, Bäume, Spielareale, große und kleine Tiere, Gartenhäuser, Teiche oder Brunnen als Motive: Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ab Montag, 2. Juli, werden alle Werke vor Ort ausgestellt, und die Kunden können ihre Lieblinge küren. Auf die besten Künstler warten Preise, die bei der feierlichen Prämierung am Samstag, 14. Juli, ab 16 Uhr überreicht werden.

Zu gewinnen gibt es für Malkünstler bis zwölf Jahre als ersten Preis ein Panorama-Becken mit sieben Karnivoren, also fleischfressenden Pflanzen. Der Zweite erhält Gartenwerkzeug für Kinder, und der dritte Platz kann sich über ein Kuscheltier sowie ein Insektenhotel freuen. Auf die kreativen Teilnehmer ab 13 Jahren warten Einkaufsgutscheine: 50 Euro für den ersten, 40 Euro für den zweiten und 25 Euro für den dritten Platz. Und alle, die zur Prämierung kommen, erhalten passend zum Sommer eine Sonnenblume.

Verkaufsoffener Sonntag

Schnittblumen oder Topfpflanzen, Gartenmöbel, Grillgeräte, Kleintierbedarf sowie Accessoires rund um Haus und Garten – das alles bietet Wassenaar – inklusive einer kompetenten Beratung von geschulten Fachkräften. Geöffnet ist montags bis samstags sowie auch sonntagvormittags in der Filiale Auf den Delben 7 in Grambke – gut erreichbar über die A27. Zusätzlich können die Kunden am 1. Juli bis zum Abend stöbern und einkaufen. Dann findet von 13 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag mit besonderen Angeboten statt. Viele Sorten Gartenstauden kosten statt 4,99 lediglich 2,99 Euro. Der Preis von Hortensien sinkt an diesem Tag von 12,99 auf 6,99 Euro. Und auch für das leibliche Wohl wird gesorgt: mit Grillwurst, Cocktails, Popcorn und Eis sowie Kaffee und Kuchen.

Zum verkaufsoffenen Sonntag gibt es rund um den großen Wasserfall frisch gegrillte Bratwurst, leckere Cocktails, Popcorn und Eis für Kinder. (Garten- und Zoocenter Wassenaar)

Gartenmöbel-Sommerferien-Aktion mit Rabatten

Sommerzeit ist Gartenzeit: Um die eigene grüne Oase – egal, ob klein oder groß, Balkon, Parzelle oder Veranda – kreativ und gemütlich zu gestalten, gibt es bei Wassenaar in Grambke eine umfassende Auswahl bei Terrassia, Bremens wohl größter Gartenmöbelausstellung. Tische, Stühle, Bänke, Liegen, Auflagen, Strandkörbe, Sonnenschirme und vieles mehr sind auf der 1000 Quadratmeter großen Fläche im Angebot. Kunden können dort in der Sommerferienzeit von speziellen Rabatten profitieren. Ab einem Einkauf im Wert von 500 Euro gibt es 20 Prozent Rabatt in Form eines Einkaufsgutscheins, ab 1000 Euro 25 Prozent und ab 3000 Euro 30 Prozent.

Die Filiale in Bremen-Grambke hat ihren Sitz Auf den Delben 27. Geöffnet ist sie montags bis samstags von 8.30 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 13 Uhr, zum verkaufsoffenen Sonntag am 1. Juli, zusätzlich von 13 bis 18 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter www.wassenaar.de sowie bei Facebook unter den Suchbegriffen Wassenaar, Living, Garden.