In vielen Gärten wird im Sommer gebrutzelt, was das Zeug hält – und gleichzeitig über das wohl beliebteste Hobby der Deutschen gefachsimpelt, bei dem Spaß, Leidenschaft und in manchen Fällen sogar Sport aufeinandertreffen. Die heiß diskutierte Frage lautet immer wieder: Kohle, Gas oder doch Elektro – welcher Grill ist der beste?

Der Holzkohlegrill ist ein Klassiker

Holzkohlegrill: Er raucht, er glüht und er qualmt – mit ihm zu grillen gilt als die natürlichste und ursprünglichste Art. (Kaboompics)

Er raucht, er glüht und er qualmt – mit ihm zu grillen gilt als die natürlichste und ursprünglichste Art. Auch deswegen wird er wohl heute noch von vielen bevorzugt. Traditionalisten schwören beispielsweise auf den besseren Geschmack des über Kohle erhitzten Grillgutes und schätzen den prägnanten Duft des Holzkohlegrills. Es gibt ihn in einer Vielzahl von Varianten und Größen – vom simplen Einwegmodell bis zum Luxusgerät mit Deckel für Grillprofis und diejenigen, die es noch werden wollen. Der typische Kugelgrill lässt sich oft ganz leicht auseinanderbauen und somit transportieren. Er eignet sich deshalb nicht nur für den Gebrauch im eigenen Garten. Auch im Park auf ausgewiesenen Flächen sowie am See oder Meer ermöglicht er durch seine spezielle Konstruktion auch indirektes Grillen und schonendes Garen. Der Holzkohlegrill, so könnte man es zusammenfassen, kann also sehr praktisch sein. Ein Nachteil des Klassikers: Auf Balkonen ist das Grillen mit Holzkohle meist nicht erlaubt – zum einen wegen der Brandgefahr, zum anderen, weil sich Nachbarn durch den Rauch belästigt fühlen können.

Der Gasgrill macht der Holzkohle Konkurrenz

Inzwischen schwören viele auf Gasgrills. Sie erzeugen schnell eine große Hitze und machen weniger "Dreck" als Holzkohlegrills. (Pixabay)

Im direkten Vergleich zum klassischen Holzkohlegrill können die gasbetriebenen Geräte in der Anschaffung durchaus etwas teurer sein. Einer der Gründe dafür ist, dass für die Benutzung schließlich eine Gasflasche benötigt wird, die mehr kostet als Holzkohle. Auch ist der Aufbau unter Umständen zeitaufwendig, weil Gasgrills oft aus mehreren Einzelteilen bestehen, die konzentriert zusammengeschraubt werden müssen, um das einwandfreie Funktionieren zu gewährleisten. Dennoch klettern sie auf der Beliebtheitsskala immer weiter nach oben. Einer der Gründe dürfte die kurze Vorbereitung sein: Gas zündet binnen Sekunden und das Gerät ist binnen Sekunden bereits fürs erste Grillgut. Außerdem kann die Temperatur leichter geregelt werden. Ein weiterer Vorteil im Direktvergleich zum Holzkohlegrill: Es gibt keinen Rauch, der die Nachbarn nerven könnte.

Der Elektrogrill wird populärer

Die Kombination aus Fleisch und Gemüse ist bei Grillern sehr beliebt. (Pixabay)

Für diejenigen, denen der Aufwand mit dem Gasgrill zu groß ist, gibt es mit dem Elektrogrill noch eine weitere Alternative. Ob kompakter, platzsparender Tischgrill oder großer Standgrill – in diesem Segment wird man bei jedem Anspruch fündig. Lange Vorbereitungs- und Wartezeiten wie beim Holzkohlegrill sind auch hier passé. Wer einen Elektrogrill hat, der benötigt eine Steckdose – anschalten, einen kurzen Moment warten, schon kann das rauchfreie Grillvergnügen starten. Weil weder Kohle noch Gas zum Betreiben benötigt werden, ist der Elektrogrill in der Regel günstiger als seine Konkurrenten. Außerdem produziert er weniger „Geruchsbelästigung“ – auf dem Balkon wird er daher von Vermietern und Nachbarn in vielen Fällen toleriert. Ein Elektrogrill kann sich auch für eingefleischte Holzkohle- oder Gasfans als Retter in der Not erweisen: Wenn zum Beispiel ein plötzlicher Regenschauer oder Gewitter der Grillgesellschaft einen Strich durch die Rechnung macht, kann die Barbecueparty einfach vom Freien ins Haus verlegt werden.