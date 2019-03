Tipps für die zweckmäßige Auswahl von Innentüren

Badezimmertüren sollen nicht nur schön aussehen, sondern auch eine gewisse Funktionalität besitzen, z. B. mit spritzwassergeschützten Oberflächen. (Fenster und Türen Welt)

"Mit ihrer großen Fläche prägen Türen ganz entscheidend den Charakter eines Raumes – das wird oft unterschätzt", sagt Holger Corßen, Verkaufsleiter der Fenster & Türen Welt. Keinesfalls aber dürften darüber hinaus die funktionalen Eigenschaften von Innentüren bei der Türenauswahl außer Acht gelassen werden. Hier gibt es drei sinnvolle Tipps für ein Höchstmaß an zweckmäßiger Wohnqualität mit individuellem Style:

Homeoffice: Blick- und Schallschutz inklusive

Wer zuhause arbeitet, muss sich auch mal zurückziehen können. Eine Tür mit Schallschutz ist dann perfekt! (Fenster und Türen Welt)

Immer mehr Arbeitnehmer und Selbstständige haben einen zweiten Arbeitsplatz in den eigenen vier Wänden. Ein Homeoffice bringt viele praktische Vorteile mit sich, erfordert aber auch die Möglichkeit, sich für ein konzentriertes Arbeiten mal zurückziehen zu können. "Um Ruhe für komplexe Aufgaben zu haben, sollte man bei der Türauswahl auf einen guten Schallschutz achten und nicht gerade auf die einfachste Türfüllung setzen", empfiehlt Holger Corßen. "Gerade etwa, wenn Kinder zum Haushalt gehören, kann eine Schallschutztür mit zusätzlicher Bodendichtungsleiste empfehlenswert sein." Und wer gelegentlich auch Kunden im Homeoffice empfange, sei gut beraten, sich für ein geschlossenes Türblatt mit Blickschutz zu entscheiden. Ganz im Gegensatz zu einer Klarglastür, die es ermöglicht, das Geschehen im Haus stets im Blick zu haben.

Schiebetüren: Problemlöser bei wenig Platz

Schiebetüren sehen elegant aus und lassen den Raum offen und modern wirken. (Fenster und Türen Welt)

Unabhängig von der Raumnutzung bieten Schiebetüren einen entscheidenden Vorteil: viel Komfort auch bei wenig Platz. Sie ermöglichen ein besonders leises Öffnen und Schließen und sind wegen ihrer großen Fläche optisch ein Highlight der Einrichtung. "Von Vorteil sind Schiebetüren zudem, wenn man das Zuhause barrierefrei gestalten will", betont Holger Corßenweiter. Sein Tipp: Größere Wandöffnungen lassen sich ansprechend mit einer zweiflügeligen Schiebetür schließen. Besonders elegant ist auch die Lösung, die Schiebetürflügel unsichtbar in der Wand verschwinden zu lassen. Eine Aufhängung der Türen im Industrial Chic hingegen kann einen loftartigen Charakter erzeugen.

Badezimmer: Chic und funktional

Schlicht und Weiß: So sehen Badezimmertüren oft aus. Dabei gibt es Alternativen. "Die private Wellnessoase gewinnt mit einer optisch ansprechenden und dennoch funktional sinnvollen Innentür", weiß Holger Corßen. Satinierte Glastüren seien beispielsweise ideal. Doch sollten Modernisierer darauf achten, dass die satinierte Seite außen ist, da die Tür sonst bei Feuchtigkeit blickdurchlässig werde. Ebenso eignen sich auch farbig folierte Glastüren.

Doch auch zahlreiche andere spritzwassergeschützte Oberflächen, wie das pflegeleichte CPL-Holzimitat, eignen sich für Badezimmer. Wichtig: Wenn einmal deutlich mehr als nur Spritzwasser an die Tür gelangt, sollte die Nässe zeitnah von der Oberfläche abgewischt werden.

Der Trend 2019: Weiß ist nicht gleich weiß

Weiß passt immer - so denkt sich mancher Verbraucher und stellt erst nach dem Kauf fest, dass sich die Farbe der neuen Innenraumtür um eine deutlich sichtbare Nuance von den vorhandenen Türen unterscheidet. Wer derartige unschöne Überraschungen vermeiden will, sollte vor dem Kauf einen Farbvergleich direkt in der Wohnung durchführen. Oberflächen- und Farbmuster gibt es bei der Fenster & Türen Welt selbstverständlich zum Mitnehmen nach Hause.

Weiter Infos: www.futw.de