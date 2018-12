Schiebetüren sind der ideale Problemlöser bei wenig Platz - und stellen selbst ein attraktives Ausstattungsdetail dar. (Foto: Fenster & Türen Welt)

Keinesfalls aber dürften darüber hinaus die funktionalen Eigenschaften von Innentüren bei der Türenauswahl außer Acht gelassen werden. Hier ein paar sinnvolle Tipps für ein Höchstmaß an zweckmäßiger Wohnqualität mit individuellem Style:

Homeoffice: Blick- und Schallschutz inklusive

Unabhängig von der Raumnutzung bieten Schiebetüren einen entscheidenden Vorteil: viel Komfort auch bei wenig Platz. Sie ermöglichen ein besonders leises Öffnen und Schließen und sind wegen ihrer großen Fläche optisch ein Highlight der Einrichtung. „Von Vorteil sind Schiebetüren zudem, wenn man das Zuhause barrierefrei gestalten will“, betont der Verkaufsleiter der Fenster & Türen Welt weiter. Sein Tipp: Größere Wandöffnungen lassen sich ansprechend mit einer zweiflügeligen Schiebetür schließen. Besonders stabil und elegant ist auch die Lösung, die Schiebetürflügel seitlich an einem Anschlagpfosten münden zu lassen. Eine Aufhängung der Türen im Industrial Chic hingegen kann einen leichten, loftartigen Charakter erzeugen.

Achtung bei der Farbwahl: Weiß ist nicht immer gleich Weiß

Schiebetüren in attraktiven Oberflächen sind ein Blickfang in jeder Wohnung. (Foto: Fenster & Türen Welt)

Weiß passt immer – so denkt sich mancher Verbraucher und stellt erst nach dem Kauf fest, dass sich die Farbe der neuen Innenraumtür um eine deutlich sichtbare Nuance von den vorhandenen Türen unterscheidet. Soll es eher der softe Weißton für ein gemütliches, warmes Ambiente sein oder sollte der Weißton eher kühl sein und einen klaren, modernen Wohnstil unterstreichen? Wer unschöne Überraschungen vermeiden will, sollte möglichst vor dem Kauf einen Farbvergleich in der Wohnung durchführen und den ausgewählten Farbton mit Fußleisten sowie Lichtschaltern und Steckdosen abgleichen. Oberflächen- und Farbmuster werden in einem guten Fachhandel selbstverständlich zur Verfügung gestellt.

Trends 2018 – 50 neue Innentürmodelle und technische Gimmicks zum Erleben

Ruhe bitte: Für das Homeoffice eignen sich insbesondere Innenraumtüren mit spezieller Lärmschutzausstattung. (Foto: Fenster & Türen Welt)

Was gibt es Neues auf dem Innentürmarkt? Die Fenster & Türen Welt in Stuhr/Groß-Mackenstedt stellt die aktuellsten Trends auf dem Innentürenmarkt in ihrer überarbeiteten Ausstellung vor. Über 50 neue Innentürmodelle verschaffen nicht nur einen Überblick über mögliche Design-Varianten, sondern stellt auch eine Vielzahl an praktischen und nützlichen technischen Gimmicks vor:

✓ Holzschiebetüren mit Riegelschloss: Abschließbare Schiebetüren verbinden den Anspruch an Sicherheit und einem optimal genutzten Raum.

✓ Glastüren mit Pendelfunktion: Mal keine Hand frei? Kein Problem. Gerade bei viel genutzten Durchgängen – wie beispielsweise im Büro – kann eine Pendeltür Erleichterung verschaffen.

✓ Einzugsdämpfung von Glastüren: Leise, sanft und in Eigenregie – die Einzugsdämpfung macht Schluss mit laut schließenden Glastüren.

✓ Steigende Bänder: Unterschiedliche Bodenniveaus zwischen den Zimmern? Steigende Bänder gleichen Höhenunterschiede beim Öffnen der Tür aus.

✓ WC-Schloss ohne Schlüssellochbohrung: Optisches Design-Gimmick, wenn weniger mehr sein soll.

✓ RC2-zertifizierte Wohnungstüren: Sicherheit wird erlebbar gemacht. In der „Fenster & Türen Welt“-Ausstellung haben Sie den direkten Vergleich zu einfachen, bisher üblichen Eingangstüren.