Bleiben Sie wettbewerbsfähig!

KI und das Internet der Dinge

Ein wichtiger Faktor in dieser Entwicklung ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Maschinen und Anwendungen sind künstlich intelligent, wenn sie in der Lage sind, Aufgaben auszuführen, die man üblicherweise menschlicher Intelligenz zuschreiben würde. In Bereichen wie der Bildverarbeitung, visuellen Inspektionen durch Maschinen-Sehen, Chat- Bots und im Umgang mit Sprache werden solche Anwendungen bereits erfolgreich eingesetzt.

Künstlich intelligente Anwendungen werden in den kommenden Jahren über die Industrie hinaus mehr und mehr ihren Weg in private Haushalte und öffentliche Einrichtungen finden. Durch das „Internet of Things (IoT)“ – der Vernetzung von Geräten mit dem Internet – wird eine Kommunikation zwischen smarten Gadgets ermöglicht. Prognosen zeigen auf, dass im Jahr 2020 das Potential für Enterprise- und Automotive-IoT auf 5,8 Milliarden sogenannter Endpunkte ansteigen wird. Unter Endpunkte versteht man Geräte oder Netzwerkknoten, die LAN- oder WAN-Verbindungen zum Netzwerk und zurück steuern. Das ist ein Wachstum von 21 Prozent gegenüber den Zahlen von 2019. Darüber hinaus besagt eine Studie von Juniper Research, dass die Anzahl der internetfähigen Geräte 2020 voraussichtlich über 38,5 Milliarden betragen wird.

Chancen, Erwartungen, Risiken

Die digitale Transformation bringt erhebliche Vorteile für Unternehmen und Industrie, denn die Digitalisierung von Prozessen birgt gewaltige Chancen für die Steigerung der Effektivität. Daten lassen sich besser und detaillierter verarbeiten und teilweise bereits im Hintergrund automatisch erfassen. Gleichzeitig holt ein digitales Unternehmen die neue arbeitende Mehrheit ab – die so genannten „Digital Natives“. Das digitale Denken und Handeln liegt der jüngsten Arbeitnehmergruppe bereits im Blut und sie stellt dadurch neue Ansprüche an ihre Arbeitgeber. Cloud Computing wird immer mehr genutzt, um den Bedarf an Rechenleistungen, Datenbanken, Speicher, Anwendungen und anderen IT-Ressourcen zu decken. Die bedarfsabhängige Bereitstellung von benötigten Leistungen, die über das Internet mit nutzungsbasierter Abrechnung gestellt werden, birgt aber auch Risiken. Die Ausmaße der Vernetzbarkeit und der digitalbasierten Lösungen bedürfen passenden Schutz – denn alles, was sich mit dem Internet verbindet, ist automatisch angreifbar.

Die Infizierung eines einzigen Geräts, in häufigen Fällen des Routes, reicht aus, um alle restlichen vernetzten Geräte anzugreifen. Ein sicheres Netz ist grundlegend für die effektive Nutzung der digitalen Lösungen und Anwendungen. Darüber hinaus schützen Sicherheits-Updates, die passenden Malware-Erkennungssysteme sowie Antivirenprogramme vor ungewollten Übergriffen.

Die Möglichkeiten der digitalen Transformation scheinen endlos – genauso wie ihre Herausforderungen.

Wir bieten Ihnen immer individuelle Lösungen, die Sie bei Ihrer Unternehmung unterstützen und die digitale Transformation erleichtern. Profitieren Sie von den Möglichkeiten, die unser Entwicklerteam bereitstellen kann – sei es eine Softwarelösung, eine App oder die Kombination verschiedener Komponenten. Unsere Erfahrung aus diversen Branchen hilft uns, genau das richtige für Ihre Bedürfnisse zu entwickeln. In Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Kunden wie Kühne + Nagel, Lufthansa, der Hochschule Bremen und vielen weiteren ist es uns bereits gelungen, ein großes Portfolio an Softwarelösungen zu erarbeiten und unsere Partner von unserer Expertise zu überzeugen.

