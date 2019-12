Das Geld aus der Aktion kommt dem Kinderheim Kleine Strolche zugute, die auf dem Rittergut Ovelgönne u.a. tier- und naturgestützte Therapien durchführen.

Zum Start der IKEA Aktion „Weihnachtsbäume für Kinderträume“ haben Kleine Strolche Geschäftsführer Bernhard Schubert und Alexander Seidlich, Marketingleiter IKEA Brinkum, den ersten Baum vor der Inobhutnahme des Kinderheims aufgestellt.

Als sie aus der verwahrlosten Wohnung ihrer Eltern befreit wurde, hatte sie den Mund voller Holzsplitter, denn vor Hunger und Langeweile begann sie, die Gitterstäbe zu essen. Sie kannte keine Umarmung, keine Außengeräusche und keine anderen Menschen. „Viele unserer Kinder zwischen 0 und 6 Jahren haben in ihren eigenen Familien bisher nur Gewalt, Misshandlungen oder Vernachlässigungen erlebt“, so Bernhard Schubert, Geschäftsführer des Kinderheims Kleine Strolche. Für Lara und viele andere Kinder sei es das erste Mal, dass sie überhaupt ein Weihnachtsfest erleben. Dementsprechend sei Weihnachten eine sehr besondere und prägende Erfahrung für sie.

Jeder bei IKEA gekaufte Weihnachtsbaum hilft

IKEA Brinkum unterstützt Kinder wie Lara. Bei der Aktion „Weihnachtsbäume für Kinderträume“ kommen 3 Euro von jedem bei IKEA gekauften Weihnachtsbaum dem Kinderheim zugute. Das Kinderheim kann jede Unterstützung gebrauchen. Im Jahr 2018 wurde das Rittergut in Ovelgönne gekauft. Das Gelände soll für heilpädagogische, kinder- und jugendpsychiatrische und psychotherapeutische Angebote genutzt werden, u. a. für den Bereich tier- und naturgestützte Therapie mit dem Schwerpunkt therapeutisches und heilpädagogisches Reiten. Der Grund für den Einsatz von Tieren ist relativ einfach. Tiere sind unvoreingenommen, sie scheren sich nicht um körperliche oder seelische Makel und nehmen ein Kind so an, wie es ist. „Ich beobachte immer wieder, wie gut das Pferd als Medium funktioniert“, so Bernhard Schubert. „Kinder sprechen zuerst mit dem Pferd und können sich danach auch Menschen mit ihren Gedanken und Gefühlen öffnen.“

Traumatisierte Kinder brauchen oft jahrelange Therapien

IKEA Brinkum ist fester Partner des Kinderheims und unterstützt mit verschiedenen Aktionen. Auch im vergangenen Jahr spendete IKEA Brinkum den Erlös der Weihnachtsaktion an das Kinderheim. „Obwohl der Einsatz von Tieren, insbesondere von Pferden, in der frühkindlichen Therapie unumstritten ist, ist er als Heilmethode in Deutschland nicht anerkannt“, so Bernhard Schubert. Dementsprechend benötigt das Kinderheim Kleine Strolche Hilfe von externen Unterstützern wie IKEA, um das tier- und naturgestützte Angebot langfristig zu sichern. Denn gerade bei traumatisierten Kindern wir Lara sind oft jahrelange und intensive Therapien notwendig, um das Erlebte zu verarbeiten.

„Lokale Kinderprojekte liegen uns sehr am Herzen“, so IKEA Marketingleiter Alexander Seidlich. „Wir sind uns sicher, dass unsere Kunden uns auch in diesem Jahr nicht im Stich lassen werden und uns helfen, wieder Kinderträume wahr werden zu lassen um den Kindern im Kinderheim ein Stück Kindheit zurückzugeben.“

Der Weihnachtsbaumverkauf startet am 29. November vor dem IKEA Einrichtungshaus in Brinkum und endet am 24. Dezember.

Weitere Informationen unter www.kinderheim-kleine-strolche.de/ikeahilft