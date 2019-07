Erholt durchstarten

Das neue Design der Business-Zimmer und Suiten steht ganz im Zeichen der Luftfahrt. (ATLANTIC Hotel Airport)

Die kurze Entfernung zwischen Flughafen und Innenstadt ist in ganz Europa einmalig und damit gilt der Bremen Airport als schnellster europäischer Abflughafen. In nur elf Minuten erreicht die Straßenbahn, die direkt vor dem Terminal hält, die City. Bis zur Bremer Neustadt, ebenfalls ideal zum Flanieren und Bummeln, ist es sogar noch weniger. Das ATLANTIC Hotel Airport trumpft daher bei Business-Reisenden sowie auch bei Familien und Paaren auf Städtetrip mit einer perfekten Lage für die An- und Abreise und den Hotspots von Bremen. Die kürzlich renovierten Business-Zimmer und First-Class-Suiten verströmen mit dem gekonnt umgesetzten Flieger-Konzept ein luxuriöses Weite-Welt-Feeling.

Die Suiten verfügen über eine Fläche von rund 50 Quadratmetern und sind nach den Flugpionieren Piccard, Montgolfier und Zeppelin benannt. (ATLANTIC Hotel Airport)

„Die unmittelbare Nähe zum Flughafen macht sich nun auch im Design der eleganten Business-Zimmer und First-Class-Suiten bemerkbar“, sagt Hoteldirektor Tim Langer über die neue Themenwelt in seinem Haus, „dazu gehören stylische Flugzeug-Trolleys als Einrichtungsaccessoires, die abgerundeten Formen der Relax-Möbel und Konsolen sowie als besonderes Highlight der Blick in den blauen Bremer Wölkchen-Himmel.“

Die Renovierung der insgesamt 109 Zimmer und drei Suiten inklusive Bäder und Zimmerflure sind mit der Finalisierung der Suiten komplett abgeschlossen. Thematisch widmet sich das Hotel dem gegenüberliegenden Flughafen und der Luftfahrt. So wurden die Suiten nach Auguste Piccard, den Gebrüdern Montgolfier und Graf Ferdinand von Zeppelin, den berühmten Flugpionieren vergangener Zeiten, benannt. Für die gesamte Erneuerung der Business Zimmer investierte die ATLANTIC Hotels Gruppe rund drei Millionen Euro.

Das ATLANTIC Hotel Airport befindet sich in einmaliger Lage: mitten im Grünen und dennoch direkt am Flughafen und in der Nähe zur City und der Neustadt. (ATLANTIC Hotel Airport)

Neben der Renovierung der Zimmer und Flure im Landebahn-Look gibt es nun auch moderne Fitness-Räumlichkeiten mit Laufbändern, Crosstrainer, Ergometern, Workout-Station und Hanteln zum Auspowern. Das sei besonders für Geschäftsreisende interessant, die sich nach einem langen Arbeitstag noch sportlich betätigen möchten ohne das Haus zu verlassen, so Tim Langer. Wem eher nach einer Laufrunde im Grünen ist, schnappt sich die Joggingkarte des Hotels. Zwei verschiedene Strecken mit entweder 4,4 Kilometern oder 6,5 Kilometern stehen hier zur Auswahl.

Das Panorama-Restaurant BLIXX steht auch für Besucher offen, die nicht Gäste des Hotels sind. (ATLANTIC Hotel Airport)

Ein besonderes Highlight des Hotels ist das Panorama-Restaurant BLIXX mit einer spektakulären Aussicht auf das Rollfeld vom Flughafen nebenan. Der Küchenchef und sein Team nehmen die Gäste des Hotels und Restaurantbesucher täglich mit auf eine kulinarische Weltreise. Bei einem Drink an der Bar genießt man auch die letzten Stunden des Tages internationales Flair.