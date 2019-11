Mit Persönlichkeit zum Traumjob

Die jobmesse deutschland tour möchte die Vorurteile rund um das Berufsleben aus der Welt schaffen und zeigen, dass es sich lohnt, einen Job zu finden, mit dem man sich identifizieren kann. Wenn Arbeit schon gefühlt das halbe Leben ist, dann sollte man sie auch gerne machen – so das Credo hinter den insgesamt 21 bundesweiten Veranstaltungen. Zum 14. Mal gastiert das Messe-Konzept in Bremen. Insgesamt 100 Aussteller kommen an dem Wochenende zusammen, um neue Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen und über Ausbildungen, Studiengänge, Weiterbildungen und Quereinstieg zu informieren.

Mit Individualität punkten

Die meisten Unternehmen suchen mittlerweile altersübergreifend – für Besucher bedeutet das, dass für jeden etwas dabei ist. Schülerinnen und Schüler, Studierende, die Generation 50/60 Plus auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und Professionals finden hier gleichermaßen Angebote für sich. Oft bleibt man durch direkten Austausch am Messestand auch eher bei einem Personaler im Gedächtnis als über eine anonyme E-Mail, die in einem Sammelpostfach landet. Mit dabei sind beispielsweise FRoSTA, Penny, straschu, die Polizei Bremen, EWE Netz, bremenports oder die Deutsche Rentenversicherung. Alle Aussteller gibt es hier. Die Qualität der jobmesse bremen hat auch das Magazin FOCUS BUSINESS erkannt und sie das zweite Jahr in Folge als TOP-Karrieremesse ausgezeichnet.

Wissen und Horizont erweitern: Das Programm der Jobmesse

Auch wer zufrieden mit seinem Job ist, kann von der Veranstaltung profitieren und neuen Input sammeln oder sich einfach mal auf den neuesten Stand bringen, was Karriere- und Bewerbungsthemen anbelangt. Speziell wenn die letzte Bewerbung länger zurückliegt oder die allererste ansteht, kann der kostenlose Bewerbungs-Check vor Ort hilfreich sein. Die Profis von Foto Erhardt wissen genau, wie man Personen stilvoll einfängt und bieten den Bewerbungsfotoservice an.

Beruf oder Berufung?

14. jobmesse bremen

Samstag, 30.11.2019, 10 – 16 Uhr

Sonntag, 01.12.2019, 11 – 17 Uhr

MESSE BREMEN Halle 6

Findorffstraße 101

D-28215 Bremen

Eintritt: 3 Euro.

Eintritt frei für Schüler, Azubis, Studierende, Rentner, Menschen mit Behinderung und deren Begleitung (Ausweismerkmal „B“), Erwerbslose, Transferleistungsbezieher, Kinder bis 14 Jahre (jeweils mit entsprechendem Nachweis).

Das Programm der jobmesse bremen geht jedoch noch viel weiter: Beschreibt man seine Arbeit als Job, Beruf oder Berufung? Jeder Begriff enthält eine andere Haltung gegenüber der Arbeit. Karrierecoach Sven Emmrich hilft in seinen Workshops dabei, die eigene Berufung ausfindig machen zu können, gibt Tipps in puncto Bewerbung und ist gleichzeitig ein guter Motivator, wenn es darum geht, seine Komfortzone zu verlassen. Das Unternehmen COATRAIN gehört zu den zehn führenden Coaching Companies in Deutschland, hat die anerkannte Ausbildung zum Business Coach mitentwickelt und bietet vor Ort ein individuelles Speed-Coaching zum Thema Bewerbung an. Dazu gibt es an beiden Messetagen zahlreiche Vorträge von der Generalzolldirektion, AUBI-plus oder dem Institut für Duale Studiengänge der Hochschule Osnabrück.