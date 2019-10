Qualität fängt mit Kuh an

Bio aus Tradition

Für die Bio-Hofmolkerei Dehlwes in Lilienthal ist das mehr als ein aktueller Trend: schon seit 1999 produziert Familie Dehlwes hochwertige Molkereierzeugnisse in Bio-Qualität. In 2011 erfolgte die Umstellung auf Bioland mit strengeren Richtlinien. Die Bio-Milch stammt von den 220 hofeigenen Kühen und von Partnerbetrieben im Umkreis von durchschnittlich 10 Kilometer zur Molkerei - das ist einzigartig in der Region.

Alle Produkte der Hofmolkerei heißen nun HeimatGlück.

Eigener Hofladen

„Die Nachfrage steigt weiterhin in Richtung regional und bio. Auch anhand der Zahlen unseres Hofladens erkennen wir, dass dem Verbraucher die Herkunft und Qualität der Lebensmittel immer wichtiger werden“, sagt Geschäftsführer Gerhard Dehlwes. Neben der Molkerei-Produkte werden im Hofladen Fleisch und Eier der eigenen Rinder und Hühner verkauft, diverse Bio-Produkte wie Nudeln, Weine und Limonaden, Eis im Sommer, Brot und Brötchen, Suppen und Eintöpfe.

Gläserne Käserei

Im angeschlossenen Café können Kunden und Besucher der Wümmeland-Region einen Moment pausieren - ein kleiner Ausflug ins Landleben. Wer mag, kann sich für eine Hofführung anmelden und mehr über den Betrieb und die Arbeit auf dem Bauernhof erfahren. Die gläserne Käserei, eröffnet vor rund drei Jahren, gewährt einen Einblick in die Produktion. Im Melkhuus kann man sich frische Milch in mitgebrachte oder vor Ort gekaufte Glasflaschen abzapfen.

„HeimatGlück“ als neue Produktmarke

Ganz neu ist nun die Marke „HeimatGlück“, die ab sofort alle Produkte im Sortiment umfasst. „HeimatGlück beschreibt das Gefühl der Verbundenheit mit der Region“, erklärt Dehlwes. Die einzige Bio-Hofmolkerei in Niedersachsen hat mit dem Relaunch nicht nur einen neuen Namen eingeführt, sondern auch den Kunststoff in der Verpackung um 40% reduziert. Erhältlich sind Milch, Joghurt, Quark & Co. wie gehabt in den Lebensmittelgeschäften der Region sowie in etlichen Cafés und Bäckereien. Zudem werden Kantinen, Kindertagesstätten und Krankenhäusern beliefert. Der Transport erfolgt stets über den eigenen Fuhrpark. Für das Projekt „BioStadt Bremen“ der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau ist der Familienbetrieb Dehlwes als Hoflieferant im Bereich Molkerei beteiligt.

Weitere Informationen über die Arbeit der Bio-Hofmolkerei Dehlwes und deren Sortiment erhalten Sie auf www.hofmolkerei-dehlwes.de