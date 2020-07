Auf ins kühle Nass - indoor und im Freibad

Stark ermäßigte Freibad-Eintrittskarten für Kinder und Jugendliche

Mit der Eröffnung des Stadionbades Anfang Juni wurde die diesjährige Freibadsaison der Bremer Bäder GmbH eingeläutet. Das Freibad Blumenthal sowie das Freibad im Schloßparkbad und der Außenbereich des Westbades stehen seit Mitte Juni zur Verfügung. Ein Highlight ist in diesem Jahr der reduzierte Freibad-Eintrittspreis für Kinder und Jugendliche – Besucher bis einschließlich 15 Jahren zahlen für den Ausflug in ein Open-Air-Bad der Bädergesellschaft 1,00 Euro. Tickets für Erwachsene belaufen sich auf 4,70 Euro pro Person, ermäßigte Einzelkarten auf 3,00 Euro je Gast.

Alle Freibäder der Bremer Bäder GmbH öffnen in diesem Jahr in zwei Zeitzonen: von 7.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 18.00 Uhr, samstags und sonntags von 10.00 bis 14.00 Uhr sowie von 15.00 bis 19.00 Uhr. Bei einem Schwimmbadausflug ist zu beachten, dass in den Bädern aufgrund der Corona-Krise besondere Vorkehrungen getroffen werden mussten. Beispielsweise müssen die Abstände von mindestens eineinhalb Metern zu anderen Personen eingehalten werden, die Dusch- sowie Umkleidebereiche sind eingeschränkt nutzbar. Sämtliche Neuerungen und aktuelle Informationen sind auf www.bremer-baeder.de nachzulesen.

Wiedereröffnung des Westbades und Freizeitbades Vegesack

Neben den Freibädern stehen nun auch die ersten Hallenbäder der Bremer Bäder GmbH nach der durch das Corona-Virus bedingten Pause seit 16. Juli wieder zur Verfügung. Die Indoorbereiche des Westbades in Bremen-Walle und des Freizeitbades Vegesack im Bremer Norden können vorerst von Montag bis Freitag von 06.30 bis 11.30 Uhr und von 13.00 bis 18.00 Uhr genutzt werden. Samstags und sonntags ist ein Aufenthalt von 09.00 bis 13.00 Uhr und von 14.30 bis 18.30 Uhr möglich. Die Pause zwischen den Öffnungszeiten wird für die Umsetzung der Corona-Hygienemaßnahmen, also zur Reinigung und Desinfizierung der Bäder, benötigt.

In den Hallenbädern ist in den Eingangsbereichen und in den Gängen zu den Umkleiden das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. Die Anzahl der Duschen, der Spinde und der Wertschließfächer wurde in der Stückzahl reduziert, sodass sie von den Badegästen genutzt und gleichzeitig die Abstände zu anderen Personen eingehalten werden können. Die Abstandsregelung von mindestens eineinhalb Metern gilt in allen Standorten der Bremer Bäder GmbH, ebenfalls in den Becken. Sprungtürme und Rutschen werden in den Hallenbädern zurzeit je nach Bedarf geöffnet. Weitere Hinweise sind den Aushängen in den Bädern und der Internetseite der Bädergesellschaft, www.bremer-baeder.de, zu entnehmen.

Neuerungen bei dem Verkauf von Eintrittskarten für die Frei- und Hallenbäder

Aufgrund der neuen Bedingungen zum Schwimmen unter Pandemieeinfluss hat sich auch der Erwerb der Eintrittskarten verändert – für die Freibäder und die Hallenbäder. Tickets können aktuell im Webshop (eine Weiterleitung ist auf www.bremer-baeder.de zu finden) sowie im Bremer Bäder-Shop bei Karstadt Sports gekauft werden. Im Freizeitbad Vegesack wurde eine dritte Verkaufsstelle eingerichtet, dort können Karten für das Freibad Blumenthal und das Freizeitbad Vegesack erworben werden. Die Verkaufsstelle im Freizeitbad Vegesack kann von Personen mit Einschränkungen, Bäderkarteninhabern und Sozialbenachteiligten genutzt werden.