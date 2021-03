Anfang des Jahres wurden gut 5000 Setzlinge im Gebiet Bartelshorn an der Wildeshauser Straße gepflanzt.

Eine Möglichkeit, um die globale Erwärmung aufzuhalten, ist die Aufforstung von Wäldern. Ein gesunder Baumbestand nimmt Treibhausgase aus der Luft auf und trägt somit zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei.

Bäume und Setzlinge für Stuhr

Laubhölzer wie Eiche, Buche oder Birke werden ökologisch sinnvoll aufgeforstet.

In den Waldgebieten der Gemeinde Stuhr finden sich aktuell vermehrt Monokulturen. In Nordwestdeutschland besteht aber ursprünglich ein Waldklima, in dem Buchenmischwälder die natürliche Waldvegetation darstellen, betont der Heinz-Dieter Tegtmeier, Revierförster der Niedersächsischen Landesforsten. „Hier möchten wir wieder hin“, sagt der Förster. „Buche, Linde und Ahorn bieten sich als schattenverträgliche Arten für eine ökologische Aufwertung dieser Gebiete an, da sie im Halbschatten unter bestehenden Kiefern und Fichten gut heranwachsen können.“ In Mischwäldern kann mehr CO² gespeichert werden als in Reinbeständen.

"Haustür gegen Baum"

Um sich für den Umweltschutz einzusetzen und sich in der Gemeinde zu engagieren, hat das Stuhrer Unternehmen „Fenster & Türen Welt“ schon im Jahr 2019 damit begonnen, die Aufforstung voranzutreiben. Für jede verkaufte Haustür wird in einer großen Pflanzaktion entweder ein Baum oder aber mehrere Setzlinge gespendet. So konnte Fenster & Türen Welt zum Jahresanfang 2021 gut 5000 Setzlinge im Gebiet Bartelshorn an der Wildeshauser Straße pflanzen. Vorrangig Rotbuchen, aber auch Winterlinden, Roteichen, Esskastanien, Hainbuchen und Ulmen. „Uns ist es enorm wichtig, auch als Unternehmen in der Region Verantwortung zu übernehmen“, sagt Jens Schriefer, Geschäftsführer der Fenster & Türen Welt. „Wir haben nur eine Welt und es ist an der Zeit, auch im Kleinen aktiv zu werden.“

Die nachhaltige Kampagne wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Umweltbeauftragten der Gemeinde Stuhr, Marc Plitzko, und dem zuständigen Revierförster der Niedersächsischen Landesforsten geplant und umgesetzt. Für kommendes Jahr wird die Aktion erneut verlängert und das Unternehmen hofft auf ein ähnlich großes Volumen. Mit dem Kauf einer neuen Haustür verbessern die Käufer nicht nur den energetischen Fußabdruck ihres Eigenheimes, sondern tun in der eigenen Region noch etwas Gutes für den Natur- und Klimaschutz.

Tür gegen Baum - mit der Aktion schafft die Fenster & Türen Welt einen nachhaltigen Wert und Lebensqualität für die Gemeinde Stuhr.

Klimaschutz fängt im Kleinen an

„Wir freuen uns sehr über das Engagement der Fenster & Türen Welt“, sagt Marc Plitzko, Umweltbeauftragter der Gemeinde Stuhr. „Egal ob Privatperson, Unternehmen oder Verein – Menschen, die sich in ihrer Region für Umwelt- oder Klimaschutz engagieren, schaffen nachhaltige Werte, indem sie zum Erhalt und zur Aufwertung der Natur und Landschaft beitragen“, so Plitzko. „Und das dient nicht nur dem Naturschutz sondern ebenso der gesteigerten Lebensqualität der Bürger aus Stuhr und Umzu.“ Klimaschutz wird global immer wichtiger. Doch kann ich als Einzelner überhaupt etwas tun? Ja, denn angefangen im Kleinen, in der Region, könne man schon einen wichtigen Grundstein legen für nachhaltige Reduzierung der Treibhausgase. „Wenn alle etwas tun, wären wir dem globalen Ziel schon etwas näher“, so Plitzko.

Weitere Informationen unter www.fenster-und-tueren-welt.de