Das Programm wurde gemeinsam von der BAB – Die Förderbank für Bremen und Bremerhaven und der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau beschlossen. Ziel ist es, auf einfachem Wege ein Zuschuss für den Bau oder Erwerb von Wohnraum in der Stadtgemeinde Bremen gewährt werden. Das Förderprogramm des Bremer Senats dient somit auch dazu, der Abwanderung ins umliegende Niedersachsen entgegenzuwirken.

Förderung ausgeweitet

Der Eigenheimzuschuss wurde vor zwei Jahren ins Leben gerufen und galt bislang nur für ausgewählte Stadtteile. Konkret wurden Familien angesprochen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben und in den Ortsteilen Blumenthal, Gröpelingen, Grohn, Hemelingen, Kattenturm, Lindenhof, Lüssum-Bockhorn, Neue Vahr-Nord, Ohlenhof, Oslebshausen oder Tenever neu geschaffene Wohnräume zur Eigennutzung erwerben wollten.

Da die Förderung in den letzten zwei Jahren nur von 17 Familien in Anspruch genommen wurde, hat sich der Senat nun dafür entschieden, das Programm auszuweiten. Zum Einen gilt die finanzielle Hilfe ab sofort auch für einen Haus- oder Wohnungskauf in allen anderen Bremer Stadtteilen und zum Andern darf mit der Förderung auch eine Bestandsimmobilie, also nicht nur Neubau, erworben werden.

Robert C. Spies begrüßt die Ergänzung

Nicola Metzger vom Immobilienberatungsunternehmen Robert C. Spies freut sich über die Erweiterung: „Familien können in Innenstadtlagen nur selten Neubauten erwerben oder selber bauen, weshalb der Erwerb von Bestandsimmobilien die häufigste Alternative ist, wenn man in Bremen Stadt bleiben möchte. Dann müssen allerdings oft noch umfassende Renovierungen und Modernisierungen gestemmt werden.“

Gefördert werden Familien oder Alleinerziehende mit im Haushalt lebenden minderjährigen Kindern. Die finanzielle Unterstützung gilt für den Erwerb von neu gebauten Immobilien, die maximal 360.000 Euro kosten. Für den Kauf von Bestandsimmobilien gilt die Obergrenze 260.000 Euro. Ausgenommen von der Förderung sind Familien oder Elternteile, die bereits anderweitig Wohneigentum besitzen.

