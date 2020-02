Bremer Philharmoniker präsentieren Deutsche Erstaufführung

Chefdirigent Marko Letonja auf der Bühne. (Marcus Meyer Photography)

Der erst 31-jährige Mark Simpson hat bereits zahlreiche Auszeichnung für sein Wirken erhalten, unter anderem den BBC Young Musician of the Year und BBC Young Composer of the Year. Er ist damit der einzige Musiker in der Geschichte, der beide Auszeichnungen gewonnen hat. Auch Leonard Elschenbroich gilt als Ausnahmetalent, das schon eine Reihe begehrter Preise gewann, darunter den Leonard Bernstein Award und den Eugene Istomin Prize. Der Cellist aus Frankfurt steht beim siebten Philharmonischen Konzert gemeinsam mit den Bremer Philharmoniker auf der Bühne. In der Glocke spielen sie das Cellokonzert von Mark Simpson sowie Gustav Mahlers Symphonie Nr. 1. Vorab gibt es die Möglichkeit, im „Pausenphiler“ die Probenarbeit für dieses Konzert mitzuerleben. Marko Letonja, Generalmusikdirektor und Chefdirigent der Bremer Philharmoniker, öffnet dafür am Freitag, den 28. Februar um 11:45 Uhr die Türen zum Großen Saal und lässt die Zuhörer kostenlos am Entstehungsprozess des Konzertabends teilhaben.

Das Konzert

Das Cellokonzert ist in Zusammenarbeit mit dem Cellisten Leonard Elschenbroich entstanden. (Felix Broede)

Das Cellokonzert entstand in Zusammenarbeit von Mark Simpson und Leonard Elschenbroich. Die Idee für das Stück kam Simpson schon im Jahr 2014 nach der Uraufführung seines Orchesterwerks Israfel. Aber erst die Bekanntschaft mit Elschenbroich brachte den Impuls für die konkrete Entwicklung. Das fertige Konzert ist ein spannungsvoller Mix aus lyrisch-expressiven sowie dramatischen Phasen. Es gliedert sich in drei Sätze, die sich charakteristisch zwar deutlich voneinander unterscheiden, aber dennoch stetig miteinander verbunden sind. Den Anfang machen die expressiven Melodien des Solocellos, die den beinahe homophonen Tutti-Orchesterabschnitten als Kontrast gegenübergestellt werden. Der zweite Satz „Lamento“ ähnelt dieser Struktur. Die Rahmenabschnitte tragen die Bezeichnung „Still, suspended“ und bringen ein Solomotiv sowie Einsätze der Streicher. Im Mittelteil spielt das gesamte Orchester. Nach diesen leidenschaftlichen Tönen kehrt die Musik zu den Klängen des ersten Abschnittes zurück bis es im Schlusssatz mit übersprudelnder Energie endet. Ein Konzert, das enorme spieltechnische Fähigkeiten und einen ununterbrochenen Einsatz vom Solisten verlangt!

Das 7. Philharmonische Konzert findet an folgenden Terminen im Konzerthaus Glocke, Domsheide 4/5 statt:

Montag, 2. März 2020, um 19.30 Uhr

Dientag, 3. März2020, um 19.30 Uhr

Das Programm im Überblick

Mark Simpson Konzert für Violoncello und Orchester

(Ohne Bezeichnung)

Still, suspended - Apassionato, con moto - Still, suspended - Fast

Deutsche Erstaufführung

Komponiert 2016 -18

Uraufführung am 21. April 2018 in Manchester

Symphonie Nr. 1 D-Dur

Komponiert Januar bis März 1888

Uraufführung am 20. November 1889 in Budapest

Gustav Mahler