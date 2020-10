Die Kaufnebenkosten sind nicht unerheblich, werden aber häufig unterschätzt. Die Rede ist von Notar- und Grundbuchkosten, Grunderwerbssteuer und Provision bei Vermittlung über einen Makler. Um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, den Kauf für Privatpersonen attraktiver zu gestalten und eine Reform ähnlich dem Bestellerprinzip für Mietwohnungen auf den Weg zu bringen, schufen die Parteien SPD und Bündnis 90/Die Grünen die Basis für eine neue Maklerregelung. Künftig sollen die Kosten für den Immobilienberater geteilt werden.

Dem Käufer Sicherheit schenken

Der Kauf einer Immobilie ist für die meisten Menschen die größte Anschaffung ihres Lebens. Hohe Kosten und eine große Verantwortung, nicht nur in finanzieller Hinsicht, sind mit dem Kauf verbunden. Es ist also ganz normal, dass sich zur Vorfreude auf das neue Heim auch Zweifel und Unsicherheit gesellen. Fragen, ob es sich um einen fairen Verkaufspreis handelte, alle Grundbucheinträge korrekt verstanden wurden oder ob man eventuelle Mängel übersehen hat, kommen auf. Mit einem unabhängigen Immobilienberater können solche Gedanken nicht nur ausführlich besprochen werden, ein Makler bringt zudem umfassende Marktkenntnisse und Erfahrungen mit, die er mit den Kaufinteressenten teilt und die ins Exposé und in den Kaufpreis eingeflossen sind. Für eine faire und machbare Finanzierung stellt der Berater zudem detaillierte Objektdokumentationen zur Vorlage bei der Bank zusammen. Zudem entsprechen natürlich Exposé und Kaufvertrag garantiert den rechtlichen Anforderungen und für alle Fragen, die rund um den Kaufprozess aufkommen, steht dem Käufer ein persönlicher Ansprechpartner mit fachlicher Expertise zur Verfügung.

Alles aus einer Hand für den Verkäufer

Der Verkauf der lange selbst bewohnten Eigentumswohnung oder des Einfamilienhauses, mit dem man viele schöne Erinnerungen verbindet, fällt schwer. Emotionale Hürden können den Verkaufsprozess behindern und man fühlt sich mit all den rechtlichen und fachlichen Fragen schnell überfordert. Die hohen Summen, die derzeit für Immobilien in beliebten Gegenden gezahlt werden, lassen Verkäufer ins Träumen geraten und vielleicht nicht übereilt, aber etwas schneller zur Tat schreiten. Umso wichtiger, dass der Verkaufspreis fair und korrekt ermittelt wurde und alle relevanten Faktoren wie Baujahr, Substanz, Ausstattung und Marktwert hinreichend beleuchtet werden. Doch es geht noch weiter: nicht nur der Ist-Zustand ist von Bedeutung, auch Bauakten, B-Pläne und weitere andere archivierte Objektdokumentationen müssen berücksichtigt werden. Wer selbst schon einmal online nach Häusern geguckt hat, weiß um die Bedeutung attraktiver Fotos und verständlich formulierter Informationen zum Objekt. Der beauftragte Immobilienmakler erstellt für den Verkauf ein ansprechendes Portfolio, das alle erforderlichen Daten sowie natürlich professionell aufgenommene Fotos im rechten Licht und in guter Perspektive beinhaltet. Darüber hinaus kennt der Makler die avisierte Zielgruppe. Verkaufsunterlagen für das Häuschen im Grünen, das vermutlich an eine junge Familie gehen wird, sehen etwas anders aus für ein schickes Penthouse in erstklassiger City-Lage.

Besichtigungen können nervenaufreibend und zeitintensiv sein. Es ist nicht jedermanns Sache, fremde Menschen durch das eigene Heim zu führen und dabei eine Reihe von Fragen beantworten zu müssen. Ein Makler übernimmt die Organisation und Durchführung von Terminen, auf Wunsch und nach Absprache oft auch außerhalb der Geschäftszeiten. Darüber hinaus können sich Verkäufer sicher sein, dass der Kaufvertrag auf rechtlich sicheren Beinen steht und die Bonität potenzieller Käufer geklärt wurde. Kommt es zu Preisverhandlungen führt ein unabhängiger Berater diese geschickt und neutral ohne emotionale Bindung durch. Die Begleitung beider Parteien bei anschließenden notariellen Schritten zählt ebenfalls zum Leistungsportfolio eines Immobilienberaters.

Zur Provisionsteilung

Die Reform zur Provisionsteilung wurde im Juni 2020 öffentlich bekannt gemacht und mit einer 6-monatigen Übergangsfrist festgesetzt. Zum aktuellen Stand tritt das Gesetz voraussichtlich im Dezember 2020 oder Januar 2021 in Kraft. Die neue Regelung betrifft nur die Vermittlung an Privatpersonen. Das umfasst Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen sowie Einfamilienhäuser mit Einliegerwohnung. Die Vermittlung an gewerblich handelnde Personen sowie die Vermittlung von Zwei- oder Mehrfamilienhäusern und Wohn- und Geschäftshäusern ist von dem neuen Gesetz ausgenommen.

Über Robert C. Spies

Robert C. Spies ist seit mehr als 100 Jahren als unabhängiges und inhabergeführtes Beratungshaus in der Immobilienbranche tätig. Lesen Sie hier, was Immobilienberaterin Nicola Metzger über die neue Provisionsteilung denkt!