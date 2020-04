Das Händewaschen gehört in Zeiten von Corona zum Alltag – mehrfach am Tag drehen die Menschen den Wasserhahn auf und säubern sich unter fließendem Wasser und mit Seife ihre Hände. Während diese dadurch von Schmutz und Bakterien befreit werden, wird das Trinkwasser aus der Leitung dadurch zu Abwasser, das durch die hausinternen Leitungen im Kanalnetz der hanseWasser Bremen landet. In dieses 2300 Kilometer umfassende Netz gelangt zudem das benutzte Wasser aus Duschen und Badewannen, Spül- und Waschmaschinen sowie aus Toiletten. Über die Kanäle wird das dreckige Wasser mit den darin enthaltenen Verunreinigungen aller Art in die Klärwerke transportiert.

In den Klärwerken in Bremen-See­hausen und Bremen-Farge bereiten mehrere Mitarbeiter der hanseWasser Bremen täglich die Wassermassen auf. Rund 50 Millionen Kubikmeter werden so pro Jahr gereinigt. Was am Ende bleibt ist sauberes Wasser, das in die Weser zurückgeht. 40 000 Abwasseranalysen pro Jahr garantieren die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. Neben den Haushalten und Firmen aus der Hansestadt speisen die Nachbargemeinden Lilienthal, Ritterhude, Schwanewede und Stuhr-Weyhe die beiden Klärwerke.

„Dank der systematischen Einführung der Kanalisation gegen Ende des 19. Jahrhunderts hat sich die Lebenserwartung der Menschen nachweislich deutlich erhöht“, blickt Oliver Ladeur weit in der Geschichte zurück. Der Pressesprecher des Bremer Abwasser­betriebs macht deutlich, dass die hanseWasser heute aber nicht nur für die Stadthygiene, sondern auch für den Gesundheitsschutz der Bürger sowie den Gewässerschutz verantwortlich zeichne. Insbesondere in der Corona-Krise sorge das Unternehmen in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung dafür, dass die sogenannte kritische Infrastruktur sichergestellt sei.

Regelmäßiger Krisenstab

Bei der hanseWasser hat sich seit dem Auftreten des Virus die Arbeit stufenweise verändert. So wurde Ladeur zufolge zunächst der Fokus auf die Aufklärung aller Mitarbeiter sowie den Arbeitsschutz gelegt. „Glücklicherweise wurde schnell deutlich, dass sich das Virus nicht weiter im Abwasser vermehrt und somit keine Gefahr für erhöhte Infektionen von dem Wasser ausgeht“, sagt Ladeur. Da die Mitarbeiter in den Bremer Kläranlagen ohnehin mit dem vorgeschriebenen Sicherheitsschutz nach der Biostoffverordnung arbeiten, seien an dieser Stelle keine Maßnahmen erforderlich gewesen.

Nach dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung bestehe zudem kein besonderes Übertragungsrisiko für Corona über den Abwasserpfad, hatte auch Christian Drosten, Virologe der Berliner Charité, in einem Interview erklärt. Der Coronavirus ist laut Drosten zwar im Stuhl sehr gut nachweisbar und eignet sich damit für diagnostische Informationen. Es handele sich dabei aber um kein infektiöses Virus.

„Im zweiten Schritt gab es ab Anfang März eine tägliche Arbeitsgruppe, zu der auch unser Betriebsarzt zählt. Dort wurde über aktuelle Sachstände sowie Maßnahmen gesprochen“, so der Pressesprecher. Aktuell greift bei hanseWasser die dritte Stufe, in der ein Krisenstab die Lage beobachtet und Entscheidungen trifft. „Ziel der Maßnahmen ist es, unseren Auftrag der öffentlichen Daseinsfürsorge sicherzustellen, und zugleich unsere Mitarbeiter zu schützen“, sagt Ladeur. Daher habe sich das Unternehmen für den Weg der Minimalpräsenz entschlossen. Das bedeutet, dass viele Arbeiten aus dem breit gefächerten Aufgabenspektrum des Dienstleisters zunächst verschoben werden. Unter anderem werden die turnusmäßigen Reinigungen des Kanalnetzes derzeit deutlich zurückgefahren. Unter normalen Umständen reinigt die hanseWasser jährlich circa 700 Kilometer ihres Kanalnetzes, 240 Kilometer werden über eine Kamerabefahrung in Augenschein genommen. „Natürlich sind wir jederzeit auf Abruf erreichbar und greifen ein, wenn es irgendwo Probleme gibt“, macht Ladeur deutlich.

Rund 80 Prozent der Verwaltungsmitarbeiter arbeiten derzeit mobil, um die behördlich angeordnete Distanz in der Belegschaft zu gewährleisten. „Unsere IT-Abteilung hat an dieser Stelle Großes geleistet“, bedankt sich der Pressesprecher für die schnelle Umsetzung bei der Ausrüstung mit Hard- und Software sowie Smartphones für die Angestellten. „Wir sind überrascht, wie gut es bereits läuft und wie produktiv unsere Mitarbeiter zu Hause sind“, so Ladeur.

Ein großer Wehrmutstropfen für die Belegschaft sind seinen Angaben zufolge die fehlenden sozialen Kontakte. „Von heute auf morgen fällt das Treffen im Team weg“, beschreibt der Pressesprecher die Situation, die über einen Blog kompensiert wird. Dort gebe es nicht nur wichtige Informationen zum Arbeitsalltag in der Corona-Krise, sondern auch die Möglichkeit für einen Austausch. „Das motiviert uns gegenseitig, damit wir diese Zeit gemeinsam durchstehen“, sagt Ladeur. Zusätzlich haben ein Yogalehrer und ein weiterer Trainer, die sonst eine entsprechende Betriebssportgruppe leiten, einige Übungen online gestellt. Die Kantine liefert regelmäßig Rezeptideen, die sich im Homeoffice umsetzen lassen.

Kontaktlose Übergaben

Für die gewerblichen Mitarbeiter der hanseWasser Bremen gab es zudem neue Einsatzpläne, die auf höhere Bereitschaftszeiten setzen. Um die allgemeinen Schutzvorgaben einzuhalten, finden die Übergaben kontaktlos statt – entweder bei Formularen per Mail oder im Prozessleitcenter in Seehausen. „Dort wachen die Verantwortlichen rund um die Uhr über die Anlagen und sorgen dafür, dass alles am Laufen bleibt“, sagt Ladeur. Insbesondere in der ohnehin angespannten Situation sei es wichtig, dass die täglichen Dinge wie die Abwasserableitung und -reinigung funktionieren. Andernfalls bekäme die Stadt noch ganz andere Probleme.

Die bislang eingeleiteten Maßnahmen werden fortlaufend kontrolliert und gegebenenfalls angepasst. „Wir sprechen täglich über mögliche Optimierungen, um die Arbeitssituation zu verbessern“, erläutert der Pressesprecher.

24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche ist auch das Callcenter besetzt. Unter der Rufnummer 0421 / 988 11 11 sind die Experten auch außerhalb der Öffnungszeiten erreichbar. Schriftliche Anfragen beantwortet die Kundenbetreuung per E-Mail an kontakt@hansewasser.de.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.hansewasser.de.