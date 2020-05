Den Viren davonfahren

Frische Luft vor und nach der Arbeit - einfach ganz entspannt ins Büro radeln.

Im Corona-Jahr kommt nun eine dritte Sache hinzu: Sie fahren den Viren davon, die möglicherweise in öffentlichen Verkehrsmitteln mitreisen. Mit einem Monat Verspätung geht es los. Weil wegen der Corona-Pandemie viele Geschäfte geschlossen waren und das Gros der Arbeitnehmer im Homeoffice arbeitete, war der Aktionszeitraum kurzerhand um einen Monat verschoben worden. Am 1. Juni startet endlich die Mitmachaktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ der AOK Bremen/Bremerhaven und dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC).

Vorteile für Körper und Geist

Radfahren, da sind sich beide Partner einig, bietet Gelegenheit für eine schonende Fitnesseinheit: Weil das Gewicht zu einem Großteil im Sattel lastet, werden Kniegelenke weit weniger beansprucht als beim Joggen. Meist kommt man nicht einmal richtig ins Schwitzen, wenn man den Weg zur Arbeit, ins Büro, in die Werkstatt oder an die Ladentheke auf dem Rad zurücklegt. Und dennoch ist das Radeln richtig effektiv, denn laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) reichen schon 30 Minuten Bewegung täglich, um das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht, Rückenschmerzen, Osteoporose und auch Brust- und Darmkrebs zu minimieren. Nicht zuletzt gilt: Wer ganz entspannt nach Hause radelt, statt sich mit dem Auto in den Feierabendverkehr einzufädeln, und dabei in die Natur schaut statt auf Blechlawinen, befreit sich jeden Tag wie nebenbei von beruflichem Stress und Druck.

Extraportion Bewegung im Alltag

In Zeiten von Corona, in denen Fitness-Studios lange geschlossen waren und das Fußballtraining nur abgespeckt läuft, ist die Fahrt zum Büro also eine gute Gelegenheit, Bewegungsmangel auszugleichen. Darum greift die Aktion auch für Fahrten rund ums Homeoffice – beispielsweise in der Mittagspause. Wer morgens ins Büro fährt, muss nicht zwangsläufig die ganze Strecke mit dem Rad zurücklegen. Möglich ist auch, zum Beispiel nur bis zum Bahnhof zu radeln und den Drahtesel dort zu parken.

Beliebte Aktion

„Mit dem Rad zur Arbeit“ geht in Bremen und Bremerhaven in diesem Jahr in die 17. Runde. Die Aktion läuft bundesweit, und Jahr für Jahr sind die Bremer gemessen an ihrer Teilnehmerzahl je Einwohner besonders stark vertreten. Mehr als 7000 Frauen und Männer radelten im vergangenen Jahr im Land Bremen mit, bundesweit waren es mehr als 260.000.

Die Aktion endet im Herbst mit der Verlosung attraktiver Preise, die von der Sparkasse, der ÖVB und weiteren Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Mit der Anmeldung erhalten die Teilnehmer der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ Zugriff auf ihren persönlichen Aktionskalender. Darin tragen sie alle gefahrenen Strecken ein. Sie können sich einzeln und als Mitarbeiter eines Unternehmens auch als dreiköpfiges Team anmelden. Wer mindestens an 20 Tagen das Rad für einen Weg zur oder von der Arbeit nutzt, hat die Chance auf Räder und E-Bikes, Taschen und Bordcomputer und natürlich Fahrradhelme.

Gut behütet fährt es sich am besten! Tipps zum Helmkauf gibt es auf der Website der AOK.

In den Wochen vor dem Aktionsstart hat die AOK Bremen/Bremerhaven mit einer großen Kampagne auf die Bedeutung von Fahrradhelmen hingewiesen. Sollte es zu einem Unfall kommen, bildet der Helm einen guten Sicherheitspuffer für den Schädel. Am besten also gar nicht bis zur Verlosung warten. Gut behütet radelt es sich sicherer.

Die Aktion dauert bis zum 30. September. Die Anmeldung erfolgt über mdrza.de/hb, nähere Informationen zur Helmkampagne und Tipps zum Helmkauf finden sich unter www.aok.de/kp/bremen/helmwochen. Der Aktionskalender kann nach Abschluss der Aktion auch bei der AOK Bremen/Bremerhaven, Bürgermeister-Smidt-Straße 95 in 28195 Bremen eingereicht werden.