Die Besten der Besten treffen

Das Deutschlandstipendium ist für Unternehmen die ideale Gelegenheit, begabte Studierende zu fördern und kennenzulernen. (Jens Lehmkühler)

Am 21. November werden in einem feierlichen Rahmen über hundert Stipendien für das Wintersemester 19/20 an der Universität Bremen vergeben. Das Deutschlandstipendium fördert talentierte und motivierte Studierende mit 300 Euro im Monat, so dass sie sorgenfrei studieren können. Eine Hälfte kommt dabei vom Bund – und die andere Hälfte von privaten Geldgebern wie hiesige Unternehmen, Stiftungen und Einzelpersonen, zum Beispiel Alumni. Mit dem Stipendium sollen Studierende und Studienanfänger unterstützt werden, die bereits herausragende Leistungen in Schule oder Studium gezeigt haben und die sich durch eine starke Persönlichkeit auszeichnen. Für Wirtschaftsunternehmen ist die Teilnahme an dem Programm die ideale Gelegenheit, sich in ein lebendiges Netzwerk einzubringen und leistungsstarken Nachwuchs schon während des Studiums zu begleiten.

Als attraktiver Arbeitgeber präsentieren

Über hundert Stipendien werden für das kommende Wintersemester vergeben. (Jens Lehmkühler)

Wer sich dafür entscheidet, ein Stipendium zu finanzieren, erhält in zahlreichen Veranstaltungen die Gelegenheit, die Stipendiatinnen und Stipendiaten persönlich kennen zu lernen. Unternehmen können so Kontakte zu den Studierenden knüpfen, in beruflichen Entscheidungsphasen dabei sein und sich mit Praktika, Praxissemestern oder Jobangeboten als möglicher Arbeitgeber präsentieren. Zudem vertiefen sie ihre Kontakte zur Universität und bereichern das eigene Unternehmen mit frischem Wind und innovativen Ideen.

Besondere Persönlichkeiten fördern

Das Stipendium ist finanzielle Entlastung, aber auch als Wertschätzung der Leistungen gedacht. (Jens Lehmkühler)

Neben der finanziellen Entlastung ist das Stipendium für die Studierenden vor allen Dingen auch eine Wertschätzung und Anerkennung ihrer Leistungen. Die Förderung geschieht unabhängig von Herkunft und finanziellem Status. 55 Prozent der Stipendiatinnen und Stipendiaten an der Universität Bremen stammen aus einem Nichtakademikerhaushalt. Rund 13 Prozent haben einen Migrationshintergrund. Nicht nur herausragende Noten sind bei der Bewerbung entscheidend, auch das gesellschaftliche Engagement und der Wille, Verantwortung zu übernehmen, nehmen Einfluss auf den Auswahlprozess. Bewerbung und Auswahl werden an der Universität organisiert. Insbesondere Studentinnen und Studenten, die sich für soziale Belange einsetzen, sollen mit dem Deutschlandstipendium unterstützt werden. So haben mehr als 80 Prozent der Deutschlandstipendiaten an der Uni Bremen ein Ehrenamt übernommen. Besondere persönliche Umstände, wie die Betreuung von Familienangehörigen, oder die erfolgreiche Überwindung von Bildungshürden sind ebenfalls entscheidende Faktoren.

Begleitung durch das Studium

Der Bewilligungszeitraum des Deutschlandstipendiums umfasst mindestens zwei Semester inklusive der Semesterferien. Die Universität Bremen bietet verschiedene Pakete für Förderer an, mit denen Studierende unterstützt werden können: so können Förderinteressierte ein Stipendium für drei Jahre bezahlen und dabei auch bestimmen, in welchem Fachbereich das Stipendium vergeben werden soll, oder aber die Unterstützung für ein Jahr übernehmen sowie auch einmalige oder monatliche Spenden in beliebiger Höhe leisten. Die Kosten dafür können übrigens steuermindernd geltend gemacht werden.

Weitere Informationen unter www.uni-bremen.de/deutschlandstipendium