Die nachhaltige Zukunft der Zahnmedizin

Mitgründer und Geschäftsführer des jungen Unternehmens, Dr. Wolfgang Pfannenstiel, MSc. MSc., hat die Modernisierung der Branche nach über zwanzig Jahren Selbstständigkeit mit seiner eigenen Praxis in Bremen in Gang gesetzt: „Die Branche hinkt insgesamt dem Zeitgeist hinterher. Zu viele Praxen wirken heutzutage intransparent, altbacken und haben noch nicht verstanden, dass sich die Welt um uns herum verändert.”

Nachhaltigkeit und Sinnhaftigkeit als zentrale Werte

Das dentist1 Team vor der eigenen Praxis nahe der Uni Bremen.

Im Sinne dieser Veränderung steht dentist1 für hochmoderne Werte, die es konsequent verfolgt: Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Fokus auf Menschen. „Mit dentist1 wollen wir anfangen, über die Praxis hinauszudenken, vernünftig mit unseren Ressourcen umzugehen und gemeinnützige Projekte in aller Welt zu fördern”, erklärt Dr. Pfannenstiel. Und dabei hat das Zahnarzt Startup jeden Aspekt beleuchtet, denn die Praxis wird mit Naturstrom betrieben, arbeitet digital mit so wenig Papier wie möglich und hält den Plastikverbrauch im Rahmen der hygienischen Möglichkeiten so gering wie nötig.

Ein neues Zahnarzt-Erlebnis für alle Patienten

Zahnärztin Noura Odeh erzählt begeistert vom verbesserten Praxiserlebnis, das sie ihren Patienten bei dentist1 bieten kann: „Von der einfachen online-Terminvergabe über das kostenlose WiFi in der Praxis bis zum modernen Equipment—als Patient würde ich nirgendwo anders hingehen wollen.”

In der Tat haben die neu gebauten Räumlichkeiten an der Bremer Universität im Technologiepark allein optischen Wert. Dr. Pfannenstiel ergänzt zudem: „Wir wollen die Erwartungshaltung moderner Patienten übertreffen, vor ihrem Besuch, während sie bei uns sind und wenn sie auf die Rechnung schauen.” Auch Zahnärztin Susanne Wilkens pflichtet bei: „Insbesondere für die Studenten in unserer Nachbarschaft aber generell für alle Kassen- und Privatpatienten wollen wir hochwertige Behandlungen zu transparenten und fairen Preisen anbieten.”

Weil jedes Lächeln zählt

Auf einen weiteren, nicht selbstverständlichen Aspekt des Konzepts ist vor allem auch zahnärztliche Leiterin Sanja Lozic stolz: dentist1 ermöglicht Zahnärztinnen, regelmäßig an finanzierten Auslandsprojekten teilzunehmen, um zum Beispiel Kinder in Entwicklungsländern zu behandeln. Frau Lozic selbst war beispielsweise im Januar für zehn Tage in Äthiopien. „Für mich war es schon immer ein essentieller Teil meiner Arbeit, mich gemeinnützig zu engagieren”, so Lozic. „Dass dentist1 mich dabei aktiv unterstützt, zeigt mir, dass ich im genau richtigen Team gelandet bin.”

Auf das Team als Ganzes legt auch André Lindhorst, kaufmännischer Leiter und Prokurist bei dentist1, immer wieder den Fokus. Er hat die Erfahrungen aus seinem Beratungsunternehmen Change Solution tief in die Prozesse und die Kultur des Zahnarzt Startups verankert. Daraus ist in Zusammenarbeit mit dem Team ein Praxiskonzept entstanden, das in allen Belangen in die Zukunft gehört. Im Zentrum steht stets der Mensch: „Wir wollen gemeinsam einen Sinn in unserer Tätigkeit spüren. Jedes Team-Mitglied bekommt nach den eigenen Bedürfnissen und Fachwissen entsprechende Aufgabenbereiche zugeteilt und Weiterbildung gefördert. Die Geschäftsführung unterstützt dabei vornehmlich als Berater und Coach. Das Team gestaltet eigenverantwortlich den Arbeitsalltag, um zu jedem Zeitpunkt im Sinne der Patientinnen zu handeln”, schwärmt Lindhorst. „Gemeinsam wollen wir neue Impulse setzen, sodass alle Beteiligten etwas davon haben, Patientinnen, die Medizinbranche und unser Team!”

Diese Zukunft fassen Name, Logo und Leitspruch des Unternehmens perfekt zusammen. dentist1, ein moderner und auf die Digitalisierung anspielender Name. Der grüne Herz-Zahn als Logo, eine bildliche Darstellung der nachhaltigen Identität. Und der Leitspruch, der im Eingang prangt und den das Team jeden Tag lebt: “Weil jedes Lächeln zählt.”

Die online Terminvergabe sowie weitere Informationen zum Zahnarzt des 21. Jahrhunderts finden sich auf dentist1.de — oder ganz traditionell unter 0421 36491916.