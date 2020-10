Beim Erbbaurecht wird das Grundstück, auf dem das Haus bereits steht oder noch gebaut wird, nicht gekauft, sondern gepachtet. (Wynand van Poortvliet Unsplash)

#1 Erbbaurecht wird nur den Bonitätsstarken nutzen.

#2 Erbbaurecht verteuert die Nutzung.

#3 Erbbaurecht verlangsamt die Bauantragszahlen und ist daher als Allheilmittel volkswirtschaftlich gefährlich.

#4 Erbbaurecht ist im Wesen zu kompliziert und daher für eine breite Masse ungeeignet.

#5 Der Wunsch einer Gemeinde/Stadt zukünftig Einfluss oder auch Zugriff auf strategisch wichtige Grundstücke zu erlangen, lässt sich mit besseren Instrumenten regeln.

Erbbaurechte gibt es seit über 100 Jahren. Mit einer richtigen Vertrags- und Zinsgestaltung sind diese insbesondere für sehr langfristig handelnde Bodeneigentümer beliebt. Denn in Ballungsgebieten steigt der Bodenwert i. d. R. mehr als das sonstige wirtschaftliche Umfeld. Der Boden gewinnt, die Immobilie verliert an Wert, bis diese wirtschaftlich nicht mehr genutzt werden kann.

Dieses Dilemma entpuppt sich regelmäßig zum Ende eines Erbbaurechtsvertrages. Vorwiegend dann, wenn der Auslauf des Vertrages mit einer Entschädigungssumme in Höhe von 66 % oder weniger des Gebäude-Verkehrswertes beträgt. Warum soll ein Immobilienbesitzer einen Euro zum Ende der Laufzeit investieren, wenn dieser nur 66 Cent oder weniger Wert ist?

Das Ergebnis sind Immobilien mit erheblichem Investitionsstau. Und Banken, die diese Erbbaurechte einst beliehen haben, missbilligen das. Ferner wünsche sich auch Erbbaurechtsgeber, also Bodeneigentümer, eine bessere Immobilienqualität zum Ablauf.

Im Grunde ist dieser Umstand erkannt und kann gelöst werden – mit einer Regelung von 100 % des Verkehrswertes oder gar darüber zum Vertragsauslauf. Nebenbei ist der Verkehrswert eines Gebäudes nicht zweifelsfrei zu ermitteln. Erbbaurecht ist insofern eine Unbekannte, möglicherweise ein Streitfall in der Zukunft.

Matthias Boelsen, Zertifizierter Immobilien-Sachverständiger „ZIS Sprengnetter Zert (WG)“ bei Robert C. Spies Real Estate Advisory

Zu #1

Das Erbbaurechtsgesetz verlangt, dass der Erbbauzins an erster Rangstelle im Grundbuch eingetragen wird. Gut für den Erbbaurechtsgeber, schlecht für den Erbbaurechtsnehmer, wenn dieser finanzieren muss. Erst ab der zweiten Rangstelle können Grundschulden eingetragen werden. Eine übliche Bank wird mit zwei Einschätzungen reagieren: Erstens wird der Hypothekenzins teurer werden aufgrund der nachrangigen Eintragungsmöglichkeit. Zweitens, da im Rahmen von Zwangsversteigerungen die Verwertbarkeit schlechter ist, werden nur bonitätsstarke Marktteilnehmer gerne von den Banken finanziert.

Zu #2

Durch These #1 verteuert sich der Erwerb eines Erbbaurechts in der monatlichen Betrachtung. Natürlich muss der Boden durch den Erbbauzins, welcher regelmäßig wertgesichert ist, zusätzlich bezahlt werden. Zusammen sind Bodenzins (möglicherweise sogar angemessen) und verteuerte Annuitäten insgesamt teurer für den Erwerber. Zudem nimmt dieser nicht an zukünftigen Wertsteigerungen teil, da dies überwiegend den Boden betrifft.

Zu #3

Sofern der Bund nicht z. B. KfW-Mittel oder Hermes-Bürgschaften bereitstellt, sondern die Marktprotagonisten allein lässt, werden sich diese schwerlich zumindest deutlich langsamer finden. Gestärkt wird diese Annahme durch die selbsterklärende These #4, welche für denjenigen schnell sichtbar wird, wenn dieser den Erbbaurechtsvertrag mit allen seinen Gestaltungsmöglichkeiten studiert und bei Fachforen die mehrdeutigen Diskussionen zu diesem Thema verfolgt.

Warum? Erbbaurechte gibt es seit über 100 Jahren. Aber nur sehr wenige Immobilienfonds sind nach deren Statuten in der Lage und willens in Erbbaurechte zu investieren. Die Immobilienwirtschaft kennt die Gründe.

Das ehrbare Ziel, Immobilien möglicherweise schnell und ohne Bodenwertanteil günstig am Markt zu platzieren, kann nur gelingen, wenn der Bodenwert weit unterhalb des Marktes oder mit 0 EUR integriert wird. Das betrifft auch den sozialen Wohnungsbau. Nur subventioniert können in diesem Modell die diskutierten Ziele erreicht werden. Das Vertragsmodell allein taugt dazu nicht.

Zu #5

Anstatt eines Erbbaurechtsverhältnisses könnten schuldrechtlich und dinglich vereinbarte Ankaufsrechte für die Gemeinden zum Tage X in z. B. 100 oder 50 Jahren zu dem dann geltenden Verkehrswert (100 %) verankert werden. Dieser Nachteil eines Immobilienerwerbers, sein Grundstück ggf. zum Marktpreis veräußern zu müssen, kann dieser zwar ungern, aber wohl verkraften. Banken haben kein Beleihungsproblem und verteuern nicht den Erwerb. Und die Gemeinden und Städte können mit Soforteinnahmen aus den städtischen Grundstücksverkäufen ihren Handlungsspielraum verbessern. Steuern können diese zukünftige Konditionen durch günstiges Bauland verknüpft mit klaren Bedingungen. Zudem belastet dieses Vorgehen nicht die Verwaltung durch eine neue Flut an Erbbaurechtsverträgen.

Gut gemeint, diskutierbarer Ansatz – aber Erbbaurechtsverträge sind das aus volkswirtschaftlicher Sicht falsche Modell ferner dienen sie nicht der gewünschten Zielgruppe.