Bereits jetzt füllt sich der Markt mit smarten Gadgets, die über die Assistenten angesteuert werden können und durch sie miteinander kommunizieren. Das Smart Home, in privaten und auch professionellen Umgebungen, ist noch nicht zu Ende gedacht und wird sich auch in den kommenden Jahren noch erweitern und verändern.

Doch die Smart Speaker benötigen die passende sprachliche Basis, um die Kommunikation mit Nutzern und zwischen Geräten erfolgreich zu koordinieren. Die Basis bildet eine entsprechende Software, die als Zentrum eines jeden Sprachassistenten die gesprochenen Worte analysiert, den richtigen Zusammenhang erfasst und dann mit hinterlegten Antwortmöglichkeiten und Informationen auf die Fragen oder Befehle reagiert. So eine Software ist beispielsweise auch in Smartphones sowie in den erwähnten Smart Speakern eingebunden, welche als Lautsprecher der virtuellen Assistenzsysteme in Form von Alexa von Amazon, Google Home oder Apple HomePod zu finden sind.

Trends und Nutzung durch Sprache

Bereits im vergangenen Jahr schätzte das Marktforschungsunternehmen Canalys, dass die Zahl der Geräte mit Lautsprechern und Sprachsteuerung bis Ende 2020 auf 225 Millionen und bis Ende 2019 bereits auf 207,9 Millionen ansteigen könnte. Auch die Umsätze sprechen für den Trend. So soll der Umsatz mit intelligenten Lautsprechern bis zum Jahr 2022 auf 5,5 Milliarden US-Dollar steigen, was im Vergleich zu 2017 den dreieinhalbfachen Wert bedeuten würde. Die Nachfrage wächst stetig und die Anbieter antworten – so hat Amazon, Anbieter des beliebtesten Smart Speakers, im dritten Quartal dieses Jahres über 10 Millionen Smart Speaker verschifft und nimmt damit den größten Marktanteil für sich ein.

Smart Speaker sind mehr als Gadgets fürs Entertainment: sie können in diversen Situationen unterstützen, beispielsweise bei Eingaben während einer Autofahrt.

Das zeigt sich auch in Unternehmen, die Alexa innerhalb ihrer eigenen Strukturen und Anwendungsbereiche immer mehr für sich entdecken. In den USA wurde Alexa für Hotels bereits von einigen Hotelketten getestet. Hier ist der Assistent für die Steuerung von Licht und Jalousien zuständig, kann Termine für interne Service-Behandlungen, wie Massagen, buchen oder auch frische Handtücher direkt ins Zimmer bestellen. Auch andere Branchen, wie der Bankensektor und die Automobilindustrie, verfolgen den Trend und optimieren die Integration von Sprachassistenten in ihre eigenen Produkten, um beispielsweise ihren Kunden die Kontoführung zu erleichtern oder Eingaben durch Sprache während der Fahrt so einfach wie möglich zu gestalten.

Dies bestätigt sich auch in den Zahlen, die Perficientdigital durch eine Umfrage in Bezug auf Sprachnutzung für 2019 generiert hat. Die meisten Situationen, in denen Nutzer auf die Sprachassistenten zugriffen, seien die Szenarien „Hände voll“ (50%) oder „während des Autofahrens“ (42%). Unternehmen, die sich dieser Orientierung bewusst sind, können davon profitieren, um eine weitere Verfügbarkeitsebene für ihre Produkte und den dazugehörigen Informationen zu gestalten.

Grundsätzlich müssen Unternehmen, die auf Sprache setzen wollen, sich darüber bewusst sein, dass sie dem Nutzer und Konsumenten einen attraktiven Mehrwert bieten sollten. Außerdem kann Sprache nicht nur als weiteres Marketingsprachrohr verstanden werden, sondern muss zusätzlich als eigenes Konzept angesehen werden, das komplexe Vorgänge benötigt, welche Fragen und Antworten dialogfähig machen. Ein solches Konzept findet sich beispielsweise in den Amazon Alexa Skills.

Unternehmen durch Sprache lebendig machen

Alexa Skills sind Applikationen, wie man sie von Smartphones kennt, sehr ähnlich. Sie lassen sich durch die Alexa App oder einen Web-Browser so aktivieren und deaktivieren, wie sich auch Apps auf mobilen Endgeräten installieren oder deinstallieren lassen. Diese Skills sind sprachbezogene Applikationen, die über den Sprachassistenten Alexa abrufbar werden. Dadurch wird Kommunikation zwischen Unternehmen und Konsumenten auf einer ganz anderen Ebene möglich, als es bisher üblich war. Während Support- und Kundenanfragen sowie produktbezogene Informationen bislang direkt über die Webseite und anderen Online-Auftritten der Unternehmen einliefen, so erlaubt ein passender Alexa Skill eine neue Art des Austauschs und des Informationsflusses zwischen Anbieter und Nutzer.

Nicht nur für das Smart Home, auch für die Kommunikation zwischen Kunden und Unternehmen bieten intelligente Lautsprecher einen attraktiven Mehrwert.

Um diesen Kanal erfolgreich zu nutzen, braucht es einen passenden Partner, der die Basis dieser Kommunikation mit fachlichem Verständnis untermauert. Dafür stehen wir, von 28Apps Software GmbH, Ihnen gerne zur Verfügung. Software- und Appentwicklungen, wie auch Alexa Skills, sind der Kern unserer Arbeit. Als Digitalexperten aus Bremen sind wir der richtige Sparringpartner für Unternehmen, die die Vorteile der Digitalisierung und Sprachnutzung für sich beanspruchen möchten. Wir versprechen Ihnen digitale Leichtigkeit mit unseren maßgeschneiderten Softwarelösungen und Apps für die Optimierung Ihrer Prozesse und Kommunikation. Inspiriert von Ihren Bedürfnissen begleiten wir Sie von der ersten Idee bis hin zur Ausführung und Betreuung nach dem Release.

Wir bieten Ihnen eine individuelle Lösung, die Sie bei Ihrer Unternehmung unterstützt. Profitieren Sie von den Möglichkeiten, die unser Entwicklerteam bereitstellen kann – sei es eine Softwarelösung, eine App oder eine Kombination diverser Komponenten. Unsere Erfahrung aus verschiedenen Branchen hilft uns, genau das Richtige für Ihre Bedürfnisse zu entwickeln. In Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Kunden wie Kühne + Nagel, Lufthansa, der Hochschule Bremen und vielen weiteren ist es uns bereits gelungen, ein großes Portfolio an Softwarelösungen zu erarbeiten und unsere Partner von unserer Expertise zu überzeugen.

