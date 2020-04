Das Studio ist leer - aber Tanzen lernen kann man bei Alexander Martens zurzeit trotzdem.

Den Couchtisch zur Seite geschoben, die Pflanze ein wenig weiter in die Ecke gestellt, es kann losgehen: Das Wohnzimmer der Eheleute ­Anika und Carsten Seebacher verwandelt sich derzeit regelmäßig in einen Tanzsaal – nur im Miniaturformat. Wie viele weitere Pärchen lernen sie Salsa und können dank der Kreativität ihres Tanzlehrers Alexander Martens trotz der Corona-­Krise weitermachen. Denn der 29-Jährige stellt seine Übungseinheiten seit Mitte März online.

Da die SalsArena in der Wandschneiderstraße 6 zurzeit nicht für den Publikumsverkehr geöffnet hat, habe Martens aus der Not eine Tugend gemacht: „Viele Leute arbeiten derzeit im Homeoffice oder müssen daheim bleiben. Damit ihnen dabei nicht die Decke auf den Kopf fällt, sollen sie tanzen.“

Die Lektionen werden per Video übertragen und lassen sich dann im eigenen Wohnzimmer nachtanzen.

Der Tanzlehrer selbst ist mit einer Campingkochplatte und einer Matratze in die Tanzschule gezogen und arbeitet dort an den Videos, von denen er mehrere in der Woche veröffentlicht. „Ich versuche auf diesem Weg so wenig wie möglich rauszugehen. Nicht nur um mich selbst, sondern vor allem auch andere zu schützen“, sagt der Spezialist für karibische Tänze. Außerdem habe er so die Möglichkeit, rund um die Uhr zu arbeiten. „Für Tanzlehrer gibt es keine Tätigkeiten im ­Homeoffice. So habe ich aber weiterhin etwas zu tun und verfalle nicht in Schockstarre.“

Er wolle durch die soziale Distanzierung jedoch nicht nur dabei helfen, das Virus unter Kontrolle zu bringen, sondern auch „etwas Gutes für die Gesellschaft beisteuern und den Menschen ein Lächeln auf die Lippen zaubern“. Daher ermöglicht er nun allen Interessierten an seinen Tanzstunden teilzunehmen. Ob für Anfänger oder Fortgeschrittene – auf seinem Youtube-­Kanal namens SalsArena bietet Martens Salsa- und Bachatakurse und bringt damit einen Hauch von ­Karibik in die heimischen vier Wände. „Ich möchte die Leute für das Tanzen begeistern“, erläutert der Tanzlehrer die Tatsache, dass sein Unterricht derzeit nicht mehr ausschließlich für die Mitglieder, sondern für jedermann zugänglich ist. „Die Kurse werden im gesamten deutschsprachigen Raum geteilt“, freut er sich.

Der Tanzlehrer ist kreativ geworden, um seinen Beruf auch in diesen Zeiten weiter ausüben zu können.

Einige Videos verzeichnen bereits mehr als 1000 Aufrufe. Auch andere Tanzschulen griffen auf seine Idee zurück oder teilten seine Filme, sagt Martens. Die Unterrichtsstunden sind dabei keine Einbahnstraße. „Ich freue mich über Feedback und biete gern meine Unterstützung an.“ So könnten seine Tanzschüler ihm Fragen stellen oder auch Videos über Whats­app schicken, um mögliche Probleme bei den Figuren zu zeigen. Nach den ersten Wochen mit den Online­kursen habe er viel positives Feedback bekommen. „Ich bin froh, dass meine Kunden weiterhin zu mir halten und nicht etwa das Handtuch werfen.“

Die Tanzschüler sind indes froh, dass sie ein wenig Bewegung bekommen und zugleich ihre Freude am Tanzen weiter ausleben können. „So können wir nach Corona mit neu erlernten Schritten weitertanzen und haben nicht alles vergessen, weil der Unterricht ausfällt“, sagt Carsten Seebacher.

Martens hofft unterdessen, dass die ­SalsArena in der Bremer Innenstadt schon bald wieder ihren regulären Betrieb aufnehmen kann und die neuen Kurse bald beginnen. „Wenn ich das erste Mal wieder normalen Unterricht gebe, werde ich weinen“, ist sich der passionierte Sportler sicher. Denn der persönliche Kontakt bedeute ihm sehr viel. „Die Videos machen zwar Spaß, aber es ist auch befremdlich. Ich komme mir komisch vor, wenn ich mit der Kamera spreche.“ Überhaupt habe er sich an das neue Format gewöhnen müssen – zunächst mussten eine Halterung und ein spezielles Licht für die Aufnahmen her. „Mit dem Bearbeiten von Videos kannte ich mich überhaupt nicht aus. Da musste ich viel ausprobieren“, blickt der 29-Jährige auf die ersten Tage zurück, in denen er bis zu 14 Stunden gearbeitet hat.

Unterstützung bekam er von Chiara. Die Deutsche Bachata-­Meisterin hat mit ihrem Tanzlehrer die Paar­szenen gedreht. So können sowohl die Damen als auch die ­Herren ihren jeweiligen Part über die Videokurse lernen. Inzwischen hat Elena ihren Part übernommen und ist aktuell in den Videos zu sehen. „Die Begrüßung und das Aufwärmprogramm nehme ich jetzt nach und nach allein auf und ergänze diese Teile dann“, sagt Martens. Passende Musikempfehlungen zum Üben stellt er ebenfalls zur Verfügung, in Form von Links in der Beschreibung seiner Videos, die sich über die Suchfunktion bei Youtube mit dem Stichwort SalsArena ­Bremen finden lassen.