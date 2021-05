Viele machen die leidvolle Erfahrung, dass es für sie ohne praktische Erfahrung schwer ist, einen passenden ersten Job mit akzeptablem Gehalt zu finden. Doch es gibt eine clevere Alternative zum klassischen Hochschulstudium.

„Die Wirtschaft braucht Praktiker und keine Theoretiker“ fasst Dr. Uwe Heil, Geschäftsführer von IQ – Intelligente Qualifizierung, einem Weiterbildungsanbieter mit Sitz in Bremen und Niederlassungen in Hamburg und Düsseldorf, die aktuelle Situation zusammen. Während frischgebackene Hochschulabsolventen meistens nur studienbegleitende Pflichtpraktika abgeleistet und darüber hinaus noch keine längeren Arbeitserfahrungen gesammelt haben, sind Fachwirte und Betriebswirte schon nach kurzer Zeit produktiv tätig.

Was sind Fachwirte und Betriebswirte?

Fach- und Betriebswirte sind Abschlüsse einer kaufmännischen Aufstiegsfortbildung, die auch als höhere Berufsbildung bezeichnet wird. Das bedeutet, dass bereits mindestens eine berufliche Erstausbildung abgelegt sein muss, z.B. eine kaufmännische Lehre.

Der Fachwirt ist entweder auf einen bestimmten Schwerpunkt bezogen (z.B. für den Bereich Handel der Handelsfachwirt/die Handelsfachwirtin) oder allgemein ausgerichtet (Wirtschaftsfachwirt/Wirtschaftsfachwirtin). Um zur Prüfung zugelassen zu werden, muss neben der absolvierten Berufsausbildung ein Jahr Erfahrung in einem kaufmännischen oder verwaltenden Beruf vorgewiesen werden. Alternativ kann eine längere Anzahl von einschlägigen Berufserfahrungen die Berufsausbildung kompensieren. Berufliche Erfahrung ist wichtig, weil der Lehrgang sehr praxisnah unterrichtet wird mit Fokus auf größtmögliche Anwendbarkeit des Gelernten. Hier ist es daher sinnvoll, wenn die Teilnehmer möglichst vielfältige Praxiserfahrungen mitbringen.

Der Betriebswirt ist ebenfalls eine Aufstiegsqualifizierung und stellt die nächste Weiterbildungsstufe nach dem Fachwirt dar. Sie setzt den erfolgreichen Abschluss der Weiterbildung zum Fachwirt zwingend voraus, damit das hohe Niveau im Lehrgang auch von allen gehalten werden kann. Zusammen mit dem Technischen Betriebswirt IHK stellt der Betriebswirt IHK die höchste Stufe des IHK-Aufstiegsfortbildungssystems dar.

Die folgende Grafik macht die Vielfalt der Möglichkeiten deutlich, die sich einem jungen Menschen nach Abschluss seiner kaufmännischen oder verwaltenden Lehre offenstehen.

Wie lange dauert die Weiterbildung?

„Die Dauer des Lehrgangs hängt ganz davon ab, ob die Teilnahme in Vollzeit stattfindet oder berufsbegleitend“ so Heil. Vollzeit bedeutet, dass sich die Teilnehmer von Montag bis Freitag von 8:00 bis 15:00 Uhr weiterbilden, dafür findet am Samstag kein Unterricht statt. In dieser Kursform dauert der Lehrgang insgesamt ca. 18 Wochen (Fachwirt) bzw. 24 Wochen (Betriebswirt). Die Vorteile sind ein sehr intensiver Unterricht und eine insgesamt kurze Laufzeit des Lehrgangs. Berufsbegleitend steht für Kurszeiten nach Feierabend an zwei Abenden in der Woche von 18:00 bis 21:00 Uhr und zweimal pro Monat am Samstag von 8:00 bis 15:00 Uhr. Dieser Kurs dauert insgesamt etwas mehr als ein Jahr. Vorteil hier ist die Fortführung der regulären Tätigkeit im Unternehmen.

Unabhängig von Vollzeit- oder berufsbegleitendem Lehrgang erleben die Teilnehmer einen abwechslungsreichen, lebendigen und interaktiven Unterricht mit dazugehörigen regelmäßigen Gruppenarbeiten. Motivierte und praxiserfahrende Dozenten geben qualifiziertes Feedback und stellen durch ihre Flexibilität sicher, dass immer auch über Beispiele aus dem betrieblichen Alltag der Teilnehmer gesprochen werden kann. So findet in jedem Fall konstant ein guter Transfer von der Theorie in die Praxis statt, denn das Ziel heißt Handlungskompetenz.

Wie sieht die Prüfung aus?

Hier ist zu unterscheiden zwischen den Fachwirten und den Betriebswirten. Die Fachwirte schreiben schriftliche Prüfungen in allen Themenbereichen. Zusätzlich findet ein situationsbezogenes Fachgespräch mit Präsentationsanteil statt, in der eine praxisbezogene betriebliche Situationsaufgabe gelöst werden muss. Bei den Betriebswirten werden die jeweiligen Themenbereiche in schriftlicher und in mündlicher Form geprüft. Im Anschluss folgt in der sogenannten Projektphase die Erstellung einer schriftlichen Arbeit mit ca. 30 Seiten und schließlich noch das projektbezogene Fachgespräch vor dem Prüfungsausschuss der IHK.

Bereits während des Unterrichts beginnt die Vorbereitung auf die schriftlichen Prüfungen. Es werden regelmäßig Aufgaben zum Bearbeiten angeboten, deren Lösung im Kurs besprochen wird und die auf die Anforderungen der IHK-Prüfung vorbereiten. Übungsbücher runden das Angebot ab.

Zusätzlich wird bei IQ für beide Gruppen eine intensive Prüfungsvorbereitung zum Kursangebot angeboten. Eine ganze Woche ist jeder Tag im IQ Schulungszentrum reserviert für die einzelnen Fächer, die Dozenten sind bei ihren Themen dabei und beantworten die Fragen der Teilnehmer. Es kann sogar Bildungszeit bzw. Bildungsurlaub für diese Woche beantragt werden.

Die Betriebswirte bekommen bei IQ zusätzlich einen erfahrenen Mentor gestellt, der sie über die gesamte Phase der Projektarbeit wie ein Coach begleitet und der mit seiner praktischen Erfahrung zur Seite steht.

Was ist anders als bei klassischen Hochschulen?

Einer der größten Unterschiede zur klassischen Hochschule ist, dass die zukünftigen Fachwirte und Betriebswirte bereits zu Beginn über wirtschaftliches Wissen verfügen und es auch schon in der Praxis angewendet haben. Durch ihre Lehre und die anschließende Berufserfahrung bringen sie ein solides Fundament mit, auf der die Weiterbildung aufbauen kann. Das macht den Unterricht für Teilnehmer und Dozenten effizienter als an der Hochschule, an der die Gruppen in sich sehr verschieden sind - vom Abiturienten ohne jegliche Berufserfahrung bis hin zum spätberufenen Studenten, der schon über mehrere Jahre Berufserfahrung verfügt.

Ein weiterer Unterschied zur klassischen Hochschule, ist, dass die Weiterbildung zum Fachwirt bzw. Betriebswirt weniger Zeit in Anspruch nimmt. Für die 4-5 Monate (Vollzeit) bzw. 14 Monate (berufsbegleitend) ist der Stoff verdichtet. Alle Teilnehmer an den Fach- und Betriebswirte-Lehrgängen sind zusätzlich hoch motiviert und sehr fokussiert. Das entstehende starke Wir-Gefühl der Gruppe spornt an und eröffnet sozusagen nebenbei noch die Möglichkeit, ein stabiles Netzwerk aufzubauen, das für ein ganzes Berufsleben hält.

Ein weiterer angenehmer Nebeneffekt ist, dass bei den berufsbegleitenden Kursen die Teilnehmer in der Regel weiter bei ihrem Arbeitgeber beschäftigt bleiben und so auch permanent ihre praktischen Erfahrungen ausbauen können. Parallel dazu fließt das Gehalt weiter – auch das ist anders als in der klassischen Hochschule.

Förderungsmöglichkeiten

Apropos Geld. Top-Dozenten, gut ausgestatte und moderne Schulungsräume mit zeitgemäßer IT- und Präsentationstechnik sind nicht umsonst zu haben, daher wird eine Teilnahmegebühr erhoben. Das Interessante daran ist, dass der Staat diese Art von Aufstiegsqualifizierung massiv fördert. Auf Antrag können so bei erfolgreichem Bestehen bis zu 75% der Kosten erstattet werden und für die verbleibenden 25% werden günstige Ratenzahlungen angeboten, falls man das sogenannte Aufstiegs-BAföG als Darlehen beantragt hat.

Darüber hinaus gibt es noch viele andere Möglichkeiten der Unterstützung, bis hin zu monatlichen Zuschüssen zum Lebensunterhalt – keiner soll aus finanziellen Gründen an dieser effizienten und praxisnahen Art der Weiterbildung gehindert werden. Die Experten von IQ kennen sich mit Förderungsmöglichkeiten gut aus, denn sie haben schon mehrere hundert Teilnehmer erfolgreich zu den bundesweit anerkannten IHK-Abschlüssen zum Fachwirt und Betriebswirt begleitet.

Die Fakten sprechen für sich: Eine Studie des renommierten Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln aus dem Jahr 2016 hat die Karrierewege von Fach- und Betriebswirten mit denen von klassischen Hochschulabsolventen mit Bachelor- bzw. Masterabschluss verglichen. Die Ergebnisse sind teilweise überraschend. So übernimmt der Fach- oder Betriebswirt sogar häufiger Personalverantwortung als der Hochschulabsolvent. Etwas Ähnliches hat auch das Bundesinstitut für Berufsbildung BIBB herausgefunden: Absolventen von Aufstiegsfortbildungen haben häufiger Projekt-, Gruppen- oder Teamleitungsaufgeben inne und besitzen eigenständige Budgetverantwortung. Das äußert sich auch im Gehalt: Am Ende ihres Erwerbslebens haben beide Gruppen fast gleich viel verdient. Interessant ist auch, dass die Absolventen in einer Befragung im Rahmen der „DIHK-Erfolgsstudie Weiterbildung 2018“ der Meinung waren, dass die Weiterbildung sie auch persönlich weitergebracht hat: Ein erweiterter Blickwinkel und ein verbessertes Verständnis wurden ebenso als positive Effekte genannt wie die Steigerung des eigenen Reflexionsvermögens und eine Optimierung der kommunikativen Kompetenzen. So ist auch zu erklären, dass 85% der Befragten die gleiche Weiterbildung noch einmal besuchen würden.

Die Gleichwertigkeit von beruflicher Höherqualifizierung (Fachwirt, Betriebswirt) und einem klassischen Studium (Bachelor, Master) ist mittlerweile auch offiziell bestätigt: Laut Deutschem Qualifikationsrahmen (DQR) befinden sich sowohl Bachelor als auch Fachwirt auf der Qualifikationsstufe 6 und Master und Betriebswirt beide auf der Stufe 7. Seit Dezember 2020 hat der Betriebswirt auch noch eine englischsprachige Übersetzung bekommen: Absolventen dürfen sich jetzt zukünftig „Master Professional in Business Management“ nennen. Das soll nicht nur die Gleichwertigkeit der Abschlüsse unterstreichen, sondern die Praxisnähe deutlich machen und die internationale Mobilität von Fachkräften aus Deutschland fördern.

Akzeptanz bei den Unternehmen

Die Stärke der Fachwirte und Betriebswirte liegt nicht darin, dass sie die Theorien bis ins letzte Detail beherrschen. Sie sind vielmehr in der Lage, mit dem notwendigen theoretischen Grundwissen konkrete Problemstellungen in der Praxis erfolgreich zu lösen – das Schlagwort hier heißt „praktische Intelligenz“. Und Praktiker werden weiterhin gesucht, egal ob von kleinen und mittelständischen Unternehmen oder großen Konzernen. Sie alle benötigen Mitarbeiter, die wissen, wie es geht und ihre Handlungskompetenz auch unter Beweis stellen können.

Worauf sollte man bei der Auswahl eines Anbieters achten?

Der Preis sollte nicht die wichtigste Rolle spielen, da die staatliche Förderung im Rahmen des Aufstiegs-BAföGs nicht von den absoluten Kosten ausgeht, sondern prozentual berechnet wird. Relevanter sind folgende Faktoren:

• Gute Dozenten mit Praxiserfahrung und praxisnahem Unterricht

• Lehrgangsanbieter mit längerer Erfahrung in dem Bereich

• Zielgerichtete Prüfungsvorbereitungswochen, für die Bildungsurlaub beziehungsweise Bildungszeit beantragt werden kann

• Unterstützung beim Schreiben der Projektarbeit durch einen Mentor

• Eine Lernplattform mit zusätzlichen Informationen und Lerninhalten

• Laufende Qualitätsüberprüfungen und Evaluierungen durch den Anbieter

• Hohe Erreichbarkeit der Mitarbeiter, lange Öffnungszeiten des Servicebüros (gerade auch am Abend und sonnabends, wenn die Lehrgänge stattfinden)

• Möglichkeit des hybriden Lernens, falls Teilnehmer am Präsenzunterricht vor Ort nicht teilnehmen können

• Transparenz bei den Teilnahmegebühren

Was macht die Lehrgänge bei IQ so besonders?

Für IQ sind Präsenzveranstaltungen unverzichtbar. Nicht nur das Zwischenmenschliche und der Austausch der Teilnehmer untereinander, sondern auch die Kooperation mit dem Dozenten benötigen die physische Gegenwart. Aber weil die Teilnehmer eben meistens auch berufstätig sind und/oder Familie haben, bleibt manchmal nicht die Zeit, um an einer Präsenzveranstaltung in Bremen teilzunehmen. „Hier setzt unser IQ-Hybrid-Konzept an“ erläutert Heil. Es bedeutet, dass jeder Kurs auch wirklich im Schulungszentrum in Bremen stattfindet, die Teilnehmer sich aber individuell aussuchen können, ob sie in Präsenz daran teilnehmen oder dem Unterricht lieber über das Videokonferenz-Tool Zoom folgen. Weil die Technik vorhanden ist und die Dozenten fit sind für das hybride Unterrichten, geht das auch spontan und ohne Voranmeldungen. „So verschaffen wir den Teilnehmern die Flexibilität, die von ihnen im Job erwartet wird“ unterstreicht Heil das Besondere bei diesem Konzept.

Eine weitere Besonderheit ist sicherlich auch die Begleitung der Teilnehmer in allen Phasen des Lehrgangs durch die motivierten IQ-Mitarbeiterinnen. Sie trägt sehr viel zur Zufriedenheit und hohen Weiterempfehlungsbereitschaft bei. Nicht zu vergessen ist, dass in den Teilnahmegebühren alles enthalten ist, bis hin zu Skripten, Büchern und Gesetzestexten, die für den Kurs benötigt werden. Auch die Prüfungsvorbereitungsaktivitäten sind inkludiert, bis auf die Prüfungsvorbereitungswoche, die freiwillig ist und für die eine Aufwandsentschädigung von 150 Euro zu entrichten ist. Bleibt nur noch die IHK-Gebühr für die Durchführung der Abschlussprüfung, die zusätzlich anfällt.

Welche kaufmännischen Aufstiegsqualifizierungen gibt es in Bremen?

Das Angebot in Bremen ist recht umfangreich. Bei IQ werden demnächst wieder Lehrgänge auf Fachwirt-Niveau (Bachelor-Level) angeboten werden für

· Finanzbuchhalter in Vollzeit und berufsbegleitend

· Bilanzbuchhalter IHK in Vollzeit und berufsbegleitend

· Wirtschaftsfachwirt IHK in Vollzeit und berufsbegleitend

· Handelsfachwirt IHK in Vollzeit und berufsbegleitend

· Personalfachkaufmann IHK in Vollzeit und berufsbegleitend

· Technische Fachwirte IHK in Vollzeit und berufsbegleitend

Auf Betriebswirt-Niveau (Master-Level) starten in den nächsten Wochen und Monaten Lehrgänge für:

· Betriebswirt IHK in Vollzeit und berufsbegleitend

· Technische Betriebswirte IHK in Vollzeit und berufsbegleitend

Alle Veranstaltungen werden nach dem IQ-Hybrid-Konzept durchgeführt. Für alle Interessenten finden sich weitere Informationen auf der Website https://iq-mehr-zukunft.de/kompetenzen-fuer-individuen/fach-und-betriebswirte/ . An jedem zweiten und vierten Donnerstag im Monat findet um 18:00 Uhr im modernen Schulungszentrum von IQ in der Mary-Somerville-Straße 12 in Bremen ein kostenloser und unverbindlicher Infoabend statt.