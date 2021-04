Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Fitnessprogramm auf zwei Rädern

Nie war Bewegung so wertvoll wie heute: Wer früh morgens nur vom Bett zum Schreibtisch umziehen muss und dort ein paar Stunden arbeitet, der könnte spätestens am Mittag Purzelbäume schlagen. Also raus an die frische Luft und rauf aufs Fahrrad. Die Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ beginnt. Homeworker sind wieder mit dabei.