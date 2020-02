SUP ist ein beliebter Trendsport, der auch auf Bremer Gewässern oft zu sehen ist. (Bremer Bäder GmbH)

Stand-Up-Paddling auf dem Unisee

Stand-Up-Paddling, SUP oder auch Stehpaddeln ist ein beliebter und mittlerweile sehr verbreiteter Sport. Im Prinzip wird dafür nicht viel benötigt - außer einem entsprechenden Board und einem Paddel. Die Umsetzung wirkt im ersten Moment ebenfalls simpel: Rauf auf das SUP-Board und mithilfe des Paddels ganz einfach vorwärts bewegen. Doch die Balance zu halten, zu paddeln und dabei nicht ins Wasser zu fallen, ist anstrengender als es aussieht. Aber selbst wenn man mal vom Board plumpst, macht dieser Wassersport richtig viel Spaß.

Für ein echtes Sommer-Open-Air-Gefühl tauscht die Bremer Bäder GmbH für die SUP-Sommer-Kurse das Schwimmbad gegen den Unisee. Zur Auswahl stehen der Einsteigerkurs SUP-Basic „Youngsters“ und der Familienkurs SUP-Basic „Family“ (beide mit einer Dauer von drei Stunden) sowie das zweistündige SUP-Training für Stehpaddler mit Vorkenntnissen.

Bei den Anfänger-Angeboten werden zuerst die Boards an Land vorbereitet und über die Materialien und die Sicherheitsregeln aufgeklärt. Anschließend geht es direkt aufs Wasser. Dort werden spielerisch verschiedene Standpositionen auf dem SUP-Board und grundlegende Paddeltechniken sowie Wendemanöver geübt. Am Ende des Kurses sollen alle sicher auf dem Brett stehen, in die gewünschte Richtung paddeln und wieder an Land kommen können.

Optisegeln auf dem Werdersee

Auf dem Werdersee heißt es seit Mai wieder: Rein in die Optis und los geht’s! Die Bremer Bäder GmbH bietet inzwischen seit mehr als zwanzig Jahren das Optisegeln an und erfüllt kleinen Matrosen damit den Wunsch, einmal ein Boot selbst zu steuern. Teilnehmen kann jedes Kind, das das Bronze-Abzeichen (Freischwimmer) besitzt. Die Optimisten-Jolle – kurz Opti – ist ein kleines, leichtes und sehr einfach zu handhabendes Segelboot.

Optis sind kleine und leichte Segelboote für Kinder und Jugendliche. (Bremer Bäder GmbH)

In den Kursen der Bädergesellschaft wird den Nachwuchsseglern, die noch keine oder nur wenig Erfahrung haben, unter anderem der Umgang mit Steuer und Schot vermittelt. Dabei werden die Kinder selbstbewusster, testen ihre Grenzen aus und erleben unvergessliche Momente in der Natur. Die Kurse am Werdersee sind in die Kategorien Anfänger und Fortgeschrittene aufgeteilt. Die Wochenendkurse (Samstag und Sonntag à drei Stunden) werden vor und nach den Sommerferien angeboten, die Ferienkurse (Montag bis Freitag à drei Stunden) ab Montag, den 08. Juli 2019.

AquaTraining-Sommerprogramm in den Hallenbädern

Im Juli und August werden im Rahmen des Sommerprogramms diverse Kurse als Kurzstaffeln stattfinden - zum Beispiel AquaPole. Dieser Sport verbindet die Effektivität und Vielseitigkeit des Pole Sports mit den positiven Eigenschaften des Wassers. Es ist ein intensives Training für die Körpermitte: Bauch, Rücken, Schultern und Gesäß werden besonders gefordert und geformt. Das Wasser ist sowohl Unterstützung als auch Widerstand bei diesem abwechslungsreichen Training, das akrobatische und tänzerische Elemente mit knallhartem Krafttraining verbindet. Übrigens hat Pole Dance, auch als Pole Fitness oder Pole Art bekannt, seinen Ursprung im Bereich der traditionellen asiatischen Akrobatik und wurde zunächst primär von Männern praktiziert

Zu den Trendkursen in den Bremer Bädern gehört auch AquaPole. (Acquapole nemcomed GmbH)

Grundsätzlich ist Aquagymnastik eine tolle Möglichkeit, um besonders gelenkschonend Sport zu treiben und dient zur Kräftigung, Dehnung und Lockerung der Muskulatur, zur Entlastung der Wirbelsäule sowie zur Verbesserung der Beweglichkeit. Zudem aktiviert die Gymnastik im Wasser das Herz-Kreislauf-Systems, optimiert die Körperhaltung und bekämpft Problemzonen.

Angeboten werden, je nach Auswahl, im Westbad, Freizeitbad Vegesack oder Südbad, AquaRückenFit, AquaFitness, AquaJogging, AquaBauchBeinePo, Gesundheitsgymnastik, AquaPower, AquaPole, AquaDance und AquaRunning HIIT.

Intensivschwimmkurse in den Frei- und Hallenbädern

Während der diesjährigen Sommerferien werden an vielen Standorten der Bremer Bäder wieder Intensivschwimmkurse angeboten. In diesen Kursen findet der Unterricht an jedem Wochentag und über einen Zeitraum von zwei Wochen statt. Auf diese Weise kommen viele Kinder schneller zum Erfolg. Nachwuchsschwimmer können Seepferdchen- oder Bronze-Kurse belegen, die – je nach Auswahl – im Aquafit, Bad in der Tegeler Plate, Freibad Blumenthal, Stadionbad, Schloßparkbad, Südbad, Westbad und Freizeitbad Vegesack durchgeführt werden.

Schwimmunterricht macht Spaß und das Tempo der Intensivkurse führt schnell zu Erfolg. (Marcus Meyer Photography)

Kinder sollten frühzeitig schwimmen lernen, um Sicherheit im Wasser zu erlangen, wodurch Badeunfälle vermieden werden können. Darüber hinaus fördert Schwimmen die Gesundheit und stärkt das Selbstbewusstsein. Bei der Bremer Bäder GmbH gilt für alle Standorte ein einheitliches Schwimmlernsystem, um zu gewährleisten, dass es keine Qualitätsunterschiede gibt. Die jeweiligen Kurse sind an die Altersgruppen angepasst, damit sich jeder junge Schwimmer im Wasser wohlfühlt.

Weitere Informationen zum Stand-Up-Paddling, Optisegeln, dem AquaTraining-Sommerprogramm sowie zu den Intensivschwimmkursen sind auf www.bremer-baeder.de zu finden. Buchungs- und Beratungsmöglichkeiten gibt es in den jeweiligen Schwimmbädern sowie im Bremer Bäder-Shop bei Karstadt Sports.