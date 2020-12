Seit diesem Sommer gibt es auf dem Rittergut einen Abenteuerspielplatz für heilpädagogische Maßnahmen. (Kinderheim “Kleine Strolche”)

Als Emmi ihren vierten Geburtstag im Kinderheim feiert, ist sie bereits zum zweiten Mal bei den Kleinen Strolchen. Zum wiederholten Mal wurde sie aus der völlig verwahrlosten Wohnung ihrer Mutter geholt. Eine dritte Chance wird es für die Mutter wohl nicht geben und Emmi wird irgendwann in eine Pflegefamilie ziehen.

„Viele unserer Kinder zwischen 0 und 6 Jahren haben in ihren eigenen Familien bisher nur Gewalt, Misshandlungen oder Vernachlässigung erlebt“, so Kinderheim-Geschäftsführer Bernhard Schubert. Für Emmi und andere Kinder sei es das erste Mal, dass sie überhaupt ein Weihnachtsfest, geschweige denn ein sicheres Fest erleben. Viele Eltern seien durch permanente Betreuung ihrer Kinder überfordert. Dies zeige sich jedes Jahr an den Feiertagen und besonders in diesem Krisenjahr, da Betreuungsangebote zeitweise geschlossen waren. Oft führe gemeinsame Zeit zu hohem Konfliktpotenzial innerhalb von Familien und ende teilweise in extremer Gewalt gegen Kinder.

Schwerpunkt des neuen Therapiezentrums sind sind heilpädagogische und psychotherapeutische Angebote, wie z. B. das therapeutische Reiten. (Kinderheim “Kleine Strolche”)

Eigenes Therapiezentrum zur Versorgung der Seele

Um eine ganzheitliche und umfassende Versorgung gewährleisten zu können, hat das Kinderheim Kleine Strolche im Jahr 2018 das Rittergut Ovelgönne in Bücken gekauft. Hier ist ein internes Therapiezentrum entstanden. „Wir sind in Deutschland in der glücklichen Lage, dass die Grundversorgung der Kinder vom Staat sichergestellt wird“, so Schubert. „Aber die Versorgung der Seele findet während der Zeit der Inobhutnahme meist nicht statt. Oft verstreichen viele wertvolle Monate und im schlimmsten Fall sogar Jahre, in denen die Kinder nur betreut, aber nicht therapiert werden.“

Das Gelände wird für heilpädagogische und psychotherapeutische Angebote genutzt, zum Beispiel für den Bereich tier- und naturgestützte Therapie mit dem Schwerpunkt therapeutisches und heilpädagogisches Reiten. In diesem Sommer wurde das Rittergut außerdem um einen Abenteuerspielplatz für heilpädagogische Maßnahmen erweitert, um die geistige, körperliche und motorische Entwicklung zu fördern. Wie auch das Therapiezentrum selbst konnte der Spielplatz allein durch private Spenden finanziert werden.

Das Kinderheim "Kleine Strolche" schenkt traumatisierten Kindern Geborgenheit und Liebe. (Kinderheim “Kleine Strolche”)

Der Aufbau eines therapeutischen Zentrums für traumatisierte Kinder ist ein Herzensprojekt. Schwerpunkt sind heilpädagogische und psychotherapeutische Angebote, wie z. B. das therapeutische Reiten. Von der Unabhängigkeit von externen Therapien profitiert das Kinderheim insbesondere jetzt in der aktuellen Krisensituation. „Traumatisierte Kinder brauchen absolute Verlässlichkeit und Konstanz bei therapeutischen Angeboten und sozialen Beziehungen“, erklärt Schubert. Sie kann es bereits aus der Bahn werfen, wenn eine Therapie in einem anderen Raum stattfindet oder der Tagesplan sich anders gestaltet als verabredet. Deshalb sind wir sehr dankbar, dass trotz aller gesellschaftlichen Beschränkungen im Kinderheim Kleine Strolche alle Therapieangebote wie gewohnt stattfinden.“

Kinderschutz an erster Stelle

Um den Kinderschutz weiter zu verbessern, wurde im Juli darüber hinaus ein neues Kontakt- und Beratungsbüro in Bremen eröffnet. Das Büro ist insbesondere Anlaufpunkt für potenzielle Eltern auf Zeit, denn das Netz an Bereitschafts-Erziehungsstellen in Bremen und umzu soll weiter ausgebaut werden.

Für eine umfassende Versorgung der Kinder wurde auf dem Rittergut Ovelgönne ein Therapiezentrum aufgebaut. (Kinderheim “Kleine Strolche”)

IKEA Brinkum ist fester Partner der Kleinen Strolche. „Es ist Teil unseres Selbstverständnisses bei IKEA, dass wir unsere soziale Verantwortung wahrnehmen und gemeinnützige Projekte in der Region unterstützen“, so Alexander Seidlich, Marketingleiter bei IKEA Brinkum. „Wir begleiten das Kinderheim Kleine Strolche schon seit einiger Zeit, und auch für uns ist es immer emotional zu sehen, wie durch die Unterstützung unserer Kunden Projekte für die Kinder umgesetzt werden können und so ein Stück Kindheit geschenkt werden kann.“

Der Weihnachtsbaumverkauf startet am 28. November vor dem IKEA Einrichtungshaus in Brinkum und endet am 24. Dezember.

www.kinderheim-kleine-strolche.de

-----------------------------------

Das Kinderheim Kleine Strolche in Asendorf wurde 2008 gegründet und ist eines der wenigen Häuser in Deutschland mit Spezialisierung auf schwer traumatisierte und medizinisch herausfordernde Kinder. Heute stehen insgesamt 43 Plätze zur Verfügung, wo in Obhut genommene Säuglinge und Babys zur Ruhe kommen, Geschwistergruppen sich zusammen sicher fühlen, seelisch erkrankte Kinder einen familienanalogen Ort zum Aufwachsen finden oder Mütter mit ihren Kindern gemeinsam begleitet werden.