Frische Luft vor und nach der Arbeit - einfach ganz entspannt ins Büro radeln.

Früh am Morgen, da merkt man es: Die Luft ist schon frisch und feucht, Wassertropfen schimmern auf dem Gras - der Herbst schickt seine Vorboten. Doch noch hat er den Sommer nicht ganz verscheucht. Es bleibt noch Zeit, um „Mit dem Rad zur Arbeit“ zu fahren und trocken anzukommen. Die Aktion der AOK Bremen/Bremerhaven und des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs läuft noch bis Ende September.

Angepasste Mitmach-Bedingungen

Die Aktion wurde in diesem Jahr bis Ende September verlängert, da sie coronabedingt später gestartet ist. (Jens Lehmkühler)

Sie ist besonders, diese 17. Runde der Mitfahraktion. Denn für viele Radler, die sich in den vergangenen Jahren an der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ beteiligt haben, gab und gibt es in diesem Jahr überhaupt kein Ziel. Zwar haben die Läden in den Innenstädten nach dem Corona-Lockdown längst wieder geöffnet, doch in vielen Büros herrscht weiter gähnende Leere: Die Arbeitsplätze sind ins Homeoffice ausgelagert. Dass viele Bremerinnen und Bremer ihre Wohnung also gar nicht verlassen mussten, um an ihren Arbeitsplatz zu kommen, hat die Teilnehmer der Aktion von AOK und ADFC nicht beeindruckt. Im Gegenteil: Die Teilnehmerzahl aus dem vergangenen Jahr wurde noch einmal übertroffen. In Bremen und Bremerhaven haben sich mehr als 7000 Frauen und Männer registriert, viele profitieren von den angepassten Teilnahmebedingungen im Corona-Jahr. Wer morgens nicht zum Büro fahren muss, kann sich in der Mittagspause aufs Rad schwingen. Auch Fahrten zum Einkaufen werden gewertet.

Verlängerung bis Ende September

Gut behütet fährt es sich am besten! Tipps zum Helmkauf gibt es auf der Website der AOK.

Die Aktion endet mit der Verlosung hochwertiger Preise, die Unternehmen wie die Sparkasse und die ÖVB gestiftet haben. Teilnehmen kann, wer am Ende 20 Fahrten in den Aktionskalender eingetragen hat. Und anders als in den Vorjahren ist es jetzt im September auch noch nicht vorbei. Weil die Aktion wegen der Pandemie erst mit einem Monat Verspätung begann, dauert sie nun bis Ende September. So haben auch Familienväter und -mütter nach den Sommerferien ausreichend Gelegenheit, noch fehlende Fahrten nachzuholen und ihre Chance auf den Gewinn von E-Bikes und Fahrrädern zu wahren - am sichersten gut geschützt mit einem Fahrradhelm

50%-iges Plus zum Vorjahr

Bis heute haben die 7000 Frauen und Männer allein im Land Bremen mehr als eineinhalb Millionen Kilometer verbucht. Dass diese Strecke ein Plus von mehr als 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet, könnte in der neuen Lust aufs Radfahren begründet sein, über die auch die Fahrradhändler aus der Region berichten, die Partner der AOK-Helmwochen waren. Wer aktuell ein E-Bike kaufen möchte, braucht Geduld – die Nachfrage ist groß. Bei der Aktion legen die Teilnehmer zwischen 4 und 32 Kilometer pro Tag zurück. Insgesamt haben sie schon jetzt 332 Tonnen CO2 eingespart. Aber es gibt weitere gute Gründe, jetzt auf Bus, Bahn oder Auto zu verzichten und das Rad zu nutzen. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) reicht schon eine halbe Stunde Bewegung pro Tag, um das Risiko für Herz- und Kreislauferkrankungen, Übergewicht, Rückenschmerzen, Osteoporose und auch Brust- und Darmkrebs zu minimieren. Radfahren ist eine gute Gelegenheit für eine gelenkschonende Fitnesseinheit: Die Durchblutung verbessert sich, der Ruhepuls sinkt, die Fettverbrennung wird angekurbelt, der Muskelaufbau wird gefördert. Obendrein werden beim Radeln Glückshormone ausgeschüttet. Wer das nicht glaubt, dem sei der Blick auf den Hashtag #mdrza empfohlen, über den Aktionsteilnehmer gerade ihre per Kamera festgehaltenen Glücksmomente auf dem Fahrrad teilen. Sie schwärmen von ihrer Fahrt zur Arbeit, der Landschaft und Begegnungen in der Natur.

Der Aktionskalender kann nach Abschluss der Aktion auch bei der AOK Bremen/Bremerhaven, Bürgermeister-Smidt-Straße 95 in 28195 Bremen eingereicht werden. Tipps zum Helmkauf finden sich unter www.aok.de/kp/bremen/helmwochen.