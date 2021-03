Mal wieder Lust auf Theater?

Die Stars im eigenen Wohnzimmer erleben - (fast) wie auf dem Theaterschiff. (Theaterschiff Bremen)

Ein Jahr ist es her, seit die Theater ihren Spielbetrieb einstellen mussten und die Kultur zum Erliegen kam. Da noch keine Besserung in Sicht ist, hat sich das Theaterschiff Bremen folgendes gedacht: „Wenn unsere Gäste nicht ins Theater gehen können, dann kommt das Theater eben zu unseren Gästen!“, so die Verantwortlichen.

„HITPARADE“ - Wirrwarr bei der deutschen Musiksendung

Eines der beliebtesten Stücke in den letzten Jahren war die „HITPARADE“ mit Dieter Thomas Schleck. Kurz vor der Ausstrahlung der deutschen Hitparade herrscht Chaos pur - die Generalprobe steht an und keiner der Stars hat es rechtzeitig zur Probe geschafft. Grund dafür ist der leere Tank des Flugzeugs, in dem alle Gäste für den Abend sitzen. Und nun? Das Team um Dieter Thomas Schleck führt die Probe kurzerhand selbst durch: Tontechniker Reiner, Regisseur Matts Scheibe und Assistentin Tina werden zu Howard Carpendale, Nena, Roland Kaiser & Co. Die Spannung bleibt: wie läuft die Probe und werden die Stars pünktlich zum eigentlichen Auftritt ankommen?

Rundum versorgt - mit Theater, Knabbereien und Getränken

Mit den passenden Getränken und etwas zum Knabbern wird der Abend perfekt. (Theaterschiff Bremen)

Um das Theaterfeeling in die Wohnzimmer der Theaterschiff-Fans zu bringen, wurde die Komödie aufgenommen und ist nun als DVD oder Stream erhältlich. Aber nicht nur das: was wäre ein Theaterabend ohne Knabberzeug und einen leckeren Drink? Um den Abend perfekt zu machen, besteht die „Theatererlebnis für zu Hause - Box“ nicht nur aus dem Film sondern ist zudem bestückt mit kleinen Leckereien, zum Beispiel mit Wein, Bier oder (alkoholfreiem) Sekt, mit Erdnüssen und Fruchtgummi sowie Biteboxen mit ungewöhnlichen Snacks wie frittierte Bananenstücke. Zu Ostern gibt es jetzt auch eine Oster-Edition mit Schokohasen und Ostereiern - das perfekte Geschenk für die Liebsten.

Bestellen kann man die Geschenkboxen für 34,00 € telefonisch unter 0421 790 86 02 oder online unter www.theaterschiff-bremen.de.