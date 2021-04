Marketing-Manager IHK erstmalig als Hybrid-Weiterbildung in Norddeutschland

„Marketing-Manager sind Universaltalente“ so Dr. Uwe Heil, Geschäftsführer von IQ Bremen, einem Weiterbildungsanbieter mit Sitz in Bremen und Niederlassungen in Hamburg und Düsseldorf. Er muss es wissen, hat er doch bei Henkel das Marketing-Handwerk von der Pike auf gelernt und danach mehr als 20 Jahre als Marketingberater Unternehmen begleitet. Und er weiß auch, dass das an den Hochschulen vermittelte Wissen oft zu theoretisch ist und nicht im harten Marketingalltag angewendet werden kann. Zudem wollen viele junge Menschen den Kontakt zur Praxis nicht verlieren. „Für diese Zielgruppe haben wir den Marketing-Manager-Lehrgang entwickelt. Junge, aufstrebende Menschen mit Empathie sollen hier das Einmaleins des Marketing-Managements lernen. Sie bringen ihr Wissen aus der Unternehmenspraxis mit und wenden ihr Lehrgangswissen direkt im Unternehmen an“ beschreibt Heil das IQ-Konzept weiter. Die Absolventen arbeiten später in den Marketingabteilungen von Unternehmen, in Werbeagenturen oder machen sich sogar selbständig. In jedem Fall sind sie vielseitig einsetzbar, denn sie können fächerübergreifend sowohl strategisch, aber auch operativ und koordinierend arbeiten.

Was macht diesen Lehrgang so besonders?

Uwe Heil legt viel Wert auf Veranstaltungen, die in Präsenz ablaufen. Aber gerade im hektischen Arbeitsalltag im Marketing bleibt manchmal nicht die Zeit für die Lehrgangsteilnahme. Hier setzt unser IQ-Hybrid-Konzept an, erläutert er. Es bedeutet, dass jeder Kurs im Schulungszentrum in Bremen stattfindet und die Teilnehmer sich selbst aussuchen können, ob sie in Präsenz daran teilnehmen oder lieber online. Das geht alles spontan und ohne Voranmeldungen. „So verschaffen wir den Teilnehmern die Flexibilität, die von ihnen im Job auch erwartet wird“ unterstreicht Heil das Besondere bei diesem Konzept. Aber die meisten bevorzugen die Präsenz, denn nur so ist auch der Austausch der Teilnehmer untereinander möglich, der neben dem Erwerb von Kompetenzen auch das Aufbauen von Netzwerken fördert. Häufig bleiben die Absolventen auch lange über den eigentlichen Lehrgang hinaus miteinander in Verbindung.

Der IHK-zertifizierter Lehrgang zum Marketing-Manager kann in Präsenz oder online absolviert werden. (Riccius/IQ)

Berufsbegleitend oder Vollzeit?

IQ bietet den Marketing-Manager IHK sowohl in Vollzeit an als auch berufsbegleitend. Die Vollzeit-Variante hat den Vorteil, auf sehr kompakte und effiziente Weise zu lernen. Die Ganztagsveranstaltungen finden montags bis freitags von 9:00 bis 15:00 Uhr statt und gehen über insgesamt vier Wochen. Die berufsbegleitende Variante, die montags und mittwochs von 18:00 bis 21:00 Uhr unterrichtet wird, dauert ungefähr vier Monate. Sie hat den Vorteil, dass die Teilnehmer parallel in ihrem Beruf praktische Erfahrungen sammeln können, auf die im Lehrgang sehr häufig eingegangen wird.

Sowohl in Vollzeit als auch in berufsbegleitender Form findet ein lebendiger, interaktiver und abwechslungsreicher Unterricht statt, bei dem regelmäßige Gruppenarbeiten zur Anwendung des Gelernten Standard sind. Und den motivierten und praxiserfahrenen Dozenten ist es förmlich anzusehen, dass ihnen das Lehren und Coachen Freude bereitet, meint Heil.

Aus der Praxis für die Praxis – bis hin zur Abschlussarbeit

Anders als an klassischen Hochschulen steht bei dem Zertifikatskurs die unmittelbare Anwendbarkeit in der Praxis im Vordergrund. Die Dozenten verfügen über jahrelange praktische Erfahrung aus Industrie und Wirtschaft. „So ist Praxisnähe sozusagen garantiert“ bringt der Geschäftsführer es auf den Punkt. Davon profitieren die Teilnehmer und auch die Unternehmen. Die Abschlussarbeit besteht in der Bearbeitung einer Fallstudie aus der Marketingpraxis, auf die die Teilnehmer sorgfältig vorbereitet werden.

Das IQ-Gebäude am Technologiepark in der Uni ist für Studierende mit Bus & Bahn sowie über den Zubringer zur Autobahn sehr gut angebunden. (Riccius/IQ)

Zielgruppe

Die Qualifizierung richtet sich an Personen, die entweder bereits in den Marketingabteilungen von Unternehmen tätig sind oder tätig werden wollen und sich für Fach- und Führungsaufgaben in diesem Bereich mittelfristig vorbereiten. Es richtet sich aber auch an Führungskräfte des Mittelstandes und bietet die Möglichkeit, neben fundiertem Grundwissen die wesentlichen Marketinginstrumente kennenzulernen und diese an praktischen Beispielen zu trainieren.

Inhalte

Als angehender Experte für Marketing-Management erwerben die Teilnehmer die Grundlagen des Marketings, sie sind in der Lage, Marketingmaßnahmen strategisch zu planen und operativ umzuset-zen und können die Umsetzung sowie die Ergebnisse der Maßnahmen kontrollieren, analysieren und bewerten. Mit den von Ihnen erworbenen Kompetenzen können Sie die Bekanntheit Ihres Unternehmens mit seinen Produkten und Dienstleistungen steigern, das Interesse und die Kaufbereitschaft Ihrer Kunden wecken und zum Kauf führen sowie eine langfristige Kundenbindung aufbauen.

Marketingplanung und -strategie

Grundlagen des Marketings, Marktforschung | Unternehmens- und Marketingziele | Analyse der Marktsituation | Marketingstrategien und Marketingcontrolling

Strategische Trends im digital-integrierten Marketing

Digital-integriertes Marketing | Personalisierung und Kontextualisierung | Datenintegration

Marketinginstrumentarium/Marketing-Mix

Produktpolitik | Preispolitik | Distributionspolitik | Kommunikationspolitik | Besonderheiten im Dienstleistungsmarketing

Operative Trends

Marketingintegration | Nutzer/Daten/Tools | technische Infrastruktur

Eigenmarketing und Arbeitsorganisation

Self-Branding | Kunden- und Verkaufsgespräche | Professionell präsentieren

Abschlussarbeit, Präsentation und Fachgespräch

Die nächsten Lehrgänge sind