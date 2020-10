Hoch hinaus

Hier werden Geburtstagskinder zu Ninja Warriors, Springkünstlern, Kletterkönigen und Helden der Lüfte! Gemeinsames Austoben bei Spiel und Spaß auf über 130 Trampolinen in 14 verschiedenen Bereichen steht auf dem Plan: das riesige Hauptfeld wartet mit Dutzenden verbundenen Trampolinen, beim Trampolin-Völkerball und -Basketball werden bekannte Spiele neu interpretiert, in der Ninja Box kann man sich in sechs verschiedenen Hindernisparcours messen, beim Trampolin-Videospiel erwacht Super Mario zum Leben, und und und. Hier kommt garantiert keine Langeweile auf!

Stärkung mit Pizza-Party

Nach 90 oder 120 Minuten Sprungzeit feiern die Gäste anschließend bei hausgemachter Pizza und Getränken am liebevoll dekorierten Partytisch im eigenen Eventbereich. Mit weiteren Extras wie Süßigkeiten, Slushys oder einem abschließenden Spiel in der neuen VR-Attraktion HOLOGATE kann die Party nach Lust und Laune gestaltet werden. Diesen Geburtstag vergessen Kinder nicht so schnell – und begleitende Eltern können sich beim Zuschauen kostenlos entspannen.

Eine GeburtstagsJUMP Party im Basispaket gibt es ab 27,50 € pro JUMPer. Bis zu vier Begleiter kommen kostenlos mit.

Weitere Infos und Buchung:

www.jumphouse.de/bremen/geburtstagsjump

JUMP House Bremen, im Einkaufszentrum Waterfront, AG-Weser-Str. 3, 28237 Bremen