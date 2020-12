M.M.Warburg & CO an der Weser: wagen un winnen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von M.M.Warburg & CO in Bremen mit Joachim Olearius (Mitte), Sprecher der Partner, sowie Carsten Klude (links), Chefvolkswirt, in der Eingangshalle der Geschäftsstelle.

Die Geschichte der Geschäftsstelle geht zurück auf die traditionsreiche Bremer Privatbank Carl F. Plump & Co, die 1828 gegründet wurde. Nach den unternehmerischen Anfängen im Leinengeschäft verlegten die Gründer ihre Geschäftstätigkeit immer stärker auf das Wechselgeschäft und die Finanzierung. Carl F. Plump entwickelte sich zu einer der führenden Privatbank-Adressen am Standort. „An diese Tradition knüpfen wir an und bieten unseren Kunden vor Ort das umfassende Leistungsspektrum einer privaten Universalbank an. Neben Privatkunden betreuen wir auch Corporate- und institutionelle Kunden. Bei komplexen Aufgaben unterstützen unsere Spezialisten aus Hamburg“, erläutert Joachim Olearius, Sprecher der Partner von M.M.Warburg & CO. „Unsere Kunden schätzen, dass wir unternehmerisch und unabhängig denken und agieren.“

Individuelle und passgenaue Lösungen

Die Geschichte der Geschäftsstelle Am Markt geht zurück auf die traditionsreiche Bremer Privatbank Carl F. Plump & Co.

Jüngstes Mitglied der Bremer Mannschaft ist Senior-Berater Christian Schlarmann. „Mit seiner Expertise und Erfahrung passt er sehr gut zu uns“, sagt Britta Grashoff, die seit vielen Jahren die Kunden der Geschäftstelle am Markt betreut. „Unsere Beratungsarbeit erfordert seit jeher eine sehr persönliche Beziehung zum Kunden und einen intensiven Austausch. Der Berater muss sehr genau zuhören, um die richtigen und passgenauen Lösungen für den Kunden zu finden“, erläutert Grashoff.

Expertenblick auf Kapitalmärkte

Berät seit vielen Jahren die Kunden der Geschäftsstelle: Britta Grashoff.

Die Kunden profitieren bei Warburg auch vom ausgezeichneten Mikro- und Makroresearch, das für die Vermögensverwaltung von unschätzbarem Wert ist. Da trifft es sich zudem gut, dass der langjährige Chefvolkswirt ein Bremer ist: Carsten Klude. Er und eine Gruppe von Experten beobachten und analysieren die Entwicklungen an den weltweiten Kapitalmärkten. Ihre fundierten Prognosen fließen in die Portfolien der Kunden ein. Das Warburg Research andererseits beobachtet mehr als 200 deutsche Unternehmen und ist Marktführer im Bereich der kleinen und mittleren Titel des deutschen Kapitalmarkts. „Von diesen analytischen Grundlagen profitieren wir in unserer Beratungstätigkeit ganz erheblich“, sagt Britta Grashoff.

Optimismus für das kommende Jahr

Trotz der Corona-Pandemie blickt sie optimistisch auf das kommende Jahr. „Ich erwartet positive Effekte auf die Märkte durch die umfangreichen Maßnahmen der Regierungen und der Notenbanken“, so die Bremer Kundenberaterin. Chefvolkswirt Carsten Klude pflichtet ihr bei: „Das kommende Jahr steht nach unseren Einschätzungen im Zeichen des Buchstabens V. Das steht zum einen für das englische Wort Vaccine, also einen oder eher mehrere Impfstoffe, die das Corona-Virus besiegen werden. Dann steht der Buchstabe auch für die wirtschaftliche Entwicklung“, erläutert der Experte. „Nach den hohen Verlusten zu Beginn der Pandemie kommt es zu einer schnellen Erholung in wichtigen Volkswirtschaften.“ Klude blickt also mit Optimismus in die nahe Zukunft. China werde der Wachstumsmotor sein, aber auch in den USA und Deutschland sei ein deutliches Wachstum zu erwarten.

Das Team von M.M.Warburg & CO in Bremen wird auch 2021 daran arbeiten, dass der prognostizierte Aufschwung auch in den Portfolien der Kunden sichtbar wird.

