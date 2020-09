Wissenswert

Neue Provisionsteilung

Jüngst hat der Bundestag ein neues Gesetz verabschiedet: Demnach wird zukünftig beim Kauf eines Einfamilienhauses und einer Eigentumswohnung an Privatpersonen die Provision für den Immobilienberater zwischen Verkäufer und Käufer in der Regel hälftig geteilt. Das Gesetz sieht zunächst eine sechsmonatige Übergangsfrist vor und wird voraussichtlich Ende 2020/Januar 2021 in Kraft treten.