Der Pianist Marc-André Hamelin aus Kanada ist der Stargast des Abends. (Canetty Clarke)

Das Konzert beginnt mit einem Abschied vom alten Jahr, genauer mit der "Abschiedssymphonie" von Joseph Haydn. Sanft verklingen die Töne, und nach und nach verlassen auch die Musiker die Bühne bis nur noch zwei Geiger die letzten Takte spielen. Musikalisch und dramaturgisch ein echter Geniestreich! Verschiedene Anekdoten ranken sich um den ungewöhnlichen Schluss - ob er als Aufheiterung für einen an Depressionen erkrankten Fürsten dienen sollte oder einfach nur ein experimentelles Finale war, ist noch immer offen.

Mit viel Schwung und einer guten Portion Jazz starten die Bremer Philharmoniker, die an diesem Abend unter dem Dirigat von Carlos Kalmar spielen, dann in 2020 und in die weiteren Konzerte.

Stargast des Abends ist Marc-André Hamelin, der gleich zwei Konzerte spielt: George Gershwins "Rhapsody in Blue" und Maurice Ravels Klavierkonzert in G-Dur. Der Pianist ist berühmt für sein Charisma und seine Authenzität. Er spielt ebenso anspruchsvolle Raritäten der Klaviermusik sowie Werke der großen Komponisten. Leidenschaftlich und lässig zugleich vermag er für Begeisterung in den Konzertsälen zu sorgen. Der in Montreal geborene Frankokanadier wurde bereits mehrfach mit internationalen Preisen geehrt.

Der Dirigent Carlos Kalmar. (Nancy Horowitz)

Als Dirigent steht Carlos Kalmar auf der Bühne. Kalmar ist in Uruguay geboren und studierte in Wien bei Karl Österreicher. In den vergangenen Jahren hat er weltweit verschiedene Orchester geleitet, unter anderem in den USA, in Deutschland und Österreich. Als Dirigent ist er auf der ganzen Welt unterwegs und zu Gast in den großen Opernhäusern unserer Zeit. Zum Abschluss des Neujahrskonzerts in Bremen lässt Kalmar die Bremer Philharmoniker die temperamentvolle "Rapsodie espagnole" von Maurice Ravel spielen und garantiert so einen schwungvollen Start in das Jahr 2020.

Das 5. Philharmonische Konzert "Prosit - Das Neujahrskonzert" findet an folgenden Terminen im Konzerthaus Glocke, Domsheide 4/5 statt:

Sonntag, 12. Januar 2020, um 11.00 Uhr

Montag, 13. Januar 2020, um 19.30 Uhr

Dienstag, 14. Januar 2020, um 19.30 Uhr

Das Programm im Überblick

Joseph Haydn (1732-1809) Symphonie Nr.45 fis-Moll „Abschiedssymphonie“

Maurice Ravel (1875-1937) Konzert für Klavier und Orchester G-Dur

George Gershwin (1898 - 1937) Rhapsody in Blue

Maurice Ravel (1875-1937) Rhapsodie Espagnol

Die Kartenpreise zwischen 19 und 56 Euro; ermäßigt zwischen 9,50 und 45 Euro

Vorverkauf: www.bremerphilharmoniker.de, www.nordwest-ticket.de; www.glocke.de; www.eventim.de