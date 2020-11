Aber nicht nur Wind und Wetter spielen bei der Wahl der richtigen Decke eine Rolle, sondern auch persönliche Vorlieben. Wer viel Platz benötigt, sich mit dem Partner aber gern eine Decke teilen möchte, braucht beispielsweise eine Decke in Übergröße. Wer sich gern richtig einmummelt, bevorzugt vielleicht schwere Zudecken aus Schurwolle. Menschen mit kalten Füßen finden Wärme unter voluminösen und dicken Decken mit klassischer Daunenfüllung oder Kunstfasern. Ebenfalls relevant ist die Frage nach Temperatur und Frischluft im Schlafzimmer. Sie schlafen bei geöffnetem Fenster? Oder drehen Sie eher die Heizung ein klitzekleines bisschen auf? Frieren Sie tendenziell oder wird Ihnen schnell warm? Das sind alles Überlegungen, die beim Kauf einer Zudecke beachtet werden sollten. Nicht nur zu dünne Decken wärmen übrigens nicht richtig, sondern auch zu alte Decken. Aus hygienischen Gründen sollte eine Zudecke nach spätestens 12 Jahren, ein Kopfkissen nach etwa drei Jahren und die Matratze nach rund zehn Jahren getauscht werden.

Unterstützung und Orientierung gibt es im Fachhandel wie bei Belluna Betten & Schlafkomfort in Weyhe-Erichshof direkt an der B 6. Das Team bei Belluna punktet mit einer ganzheitlichen Beratung und großer Fachkenntnis. „Wir möchten, dass sich unsere Kunden wohl fühlen und gut schlafen können. Dafür bieten wir alles rund ums Bett“, beschreibt die Studioleiterin Nicole Cloos das Sortiment, „neben Matratzen, Gestellen und Bettwaren haben wir eine Auswahl an dekorativer Bettwäsche sowie Wolldecken und Deko-Kissen.“ Ein Thema, das derzeit von den besonders Kunden nachgefragt wird, ist die Verwendung natürlicher Materialien wie Naturlatex und Biohanf für Bettwaren und Matratzen. Mit dormiente gibt es bei Belluna eine Made-in-Germany-Marke, die sich Nachhaltigkeit und „grünes Schlafen“ auf die Fahnen geschrieben hat. Die Naturmatratzen-Manufaktur vertreibt neben Matratzen, klassischen Bettgestellen und Boxspringbetten auch Bettwäsche und Bettwaren. Alle Produkte werden unter ökologischen Kriterien entwickelt und gefertigt und sind bei Belluna erhältlich.

„Ein beliebter Trend sind außerdem Boxspringbetten“, erklärt Nicole Cloos. Verschiedene Modelle stehen bei Belluna zum Probeliegen bereit. Denn Schlaf ist eine sehr individuelle Angelegenheit - nicht jede gut bewertete Matratze im Netz ist für jeden Menschen gleich gut geeignet. Unterschiedliche Härtegrade, Federkern oder Kaltschaum, Liegeposition und Dicke der Matratze sind nur einige der Faktoren, die beim Kauf der optimalen Matratze beachtet werden sollten. Wer sich unsicher ist, welche Unterlage, welches Kissen und welche Zudecke am geeignetsten ist, sollte also zunächst die eigenen Schlafgewohnheiten unter die Lupe nehmen. Das Team von Belluna Betten & Schlafkomfort in Weyhe unterstützt dabei gern.