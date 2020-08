Seit 2004 tourt die jobmesse deutschland durch die Messehallen des Landes mit dem Ziel, attraktive Unternehmen aus den jeweiligen Regionen mit starken Bewerbern in Kontakt zu bringen. Auch der Veranstalter aus Osnabrück musste gezwungenermaßen seine Events pausieren. Dass das Karrieremessen-Konzept nicht digital stattfindet, kann Martin Kylvag, Projektleiter der jobmesse bremen begründen: „Unser Credo war stets, auf den persönlichen Kontakt zu setzen. Digitale Wege können nicht unbedingt dieselbe Qualität haben wie eine Präsenzveranstaltung – schließlich gehören Messen zum verdeckten Stellenmarkt, von dem potenzielle Bewerber*innen oftmals die Konkurrenz abhängen.“

Für Abstands- und Hygieneregelungen sei vor Ort natürlich auch gesorgt. Um einen reibungslosen Einlass zu den Messeflächen zu gewähren, bittet der Veranstalter alle Besucher*innen sich bei der Check-In App „VIDAgo“ zu registrieren. Alle Infos dazu gibt es hier.

Wechsel in zukunftsfähige Branchen

In vielen Branchen hat es in diesem Jahr gekriselt – für Betroffene lohnt sich jetzt ein Blick über den Tellerrand. Ob öffentlicher Dienst, Sozial- und Pflegeberufe, Lebensmitteleinzelhandel oder IT – all diese Berufsfelder finden Besucher bei der 15. jobmesse bremen vor. Der Vorteil: Zwischen zig Bewerbungen kann man mit einem Besuch hier im Kopf der Personaler bleiben und seine Bewerbungsunterlagen einreichen, als auch Kontaktdaten austauschen. „Wir hatten schon oft die Situation, dass Besucher im Folgemonat bereits bei den jeweiligen Unternehmen und Institutionen angestellt waren. Auf einer Jobmesse hat man den direktesten Weg zu einer neuen Stelle, die auch noch in der eigenen Stadt oder dem Umland verfügbar ist.“, erklärt Kylvag.

Das Einmaleins der perfekten Bewerbung

Eine Kündigung, Unzufriedenheit im Job oder Arbeitslosigkeit können einen vor enorme Herausforderung stellen. Vertreter von COATRAIN ordnen in Coachings die berufliche Situation von Interessenten ein und suchen an diesem Wochenende gemeinsam mit ihnen im Einzelgespräch Lösungen für eine erfolgreiche Bewerbung.

Die renommierte Karriere-Expertin Karolin König schaltet sich via Stream in die Messehalle und referiert in einem Workshop und Vortrag über Strategien für eine erfolgreiche Jobsuche und gibt Tipps für eine überzeugende Selbstpräsentation im Bewerbungsgespräch.

Neben hilfreichen Services wie dem Bewerbungs-Check und einem Fotoservice wird es außerdem Vorträge mit verschiedenen Karriere-Schwerpunkten von einer beruflichen Wiedereingliederung bis hin zum FSJ geben. All diese Programmpunkte sind für Messe-Teilnehmende kostenlos. Das gesamte Programm gibt es hier.

15. jobmesse bremen

Samstag, 05.09.2020, 10 – 16 Uhr

Sonntag, 06.09.2020, 11 – 17 Uhr

MESSE BREMEN Halle 4

Findorffstraße 101

D-28215 Bremen

Eintritt 3 Euro

Eintritt frei für Schüler, Azubis, Studierende, Rentner, Menschen mit Behinderung und deren Begleitung (Ausweismerkmal „B“), Erwerbslose, Transferleistungsbezieher, Kinder bis 14 Jahre (jeweils mit entsprechendem Nachweis).

www.jobmessen.de/bremen

www.facebook.com/jobmessedeutschland

www.instagram.com/jobmessen