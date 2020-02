Weinliebhaber aufgepasst

Die Weine können vor dem Kauf natürlich probiert werden. (Martin Kämper)

Schlendern und genießen

Die WineStyle Messe feiert am ersten November-Wochenende ihre Premiere in Bremen und hat mehr als 30 Winzerbetriebe mit im Gepäck, die ihre aktuellen Weine zur Verkostung und zum Verkauf anbieten. Weintrinken wird mit Freude am Genuss und mit dem gewissen Savoir-Vivre verbunden und genau das möchten die Veranstalter ihren Gästen mit der WineStyle näher bringen. Die stilvollen Räumlichkeiten und der grandiose Blick auf den angrenzenden Park sind ein idealer Rahmen für die Messe und machen den Schlendertag mit Weingenuss perfekt.

Die Besucher erwartet eine vielfältige Auswahl an Rebsorten und Stilen aus aller Welt. (Martin Kämper)

30 Winzer, 400 Sorten, 9 Länder

Winzer und Rebsorten aus der ganzen Welt sind bei dem Event vertreten und bieten bekannte Lieblingssorten und Stile, aber auch neue weinkulinarische Kombinationen an. Mit dabei sind Winzer und Händler aus Deutschland, Italien, dem Libanon, Mexiko, Argentinien, Chile, Uruguay, Südafrika und Neuseeland. Einen Schwerpunkt bilden deutsche Winzer aus sieben Anbaugebieten: Rheinhessen, Baden, Pfalz, Württemberg, die Mosel, der Rheingau und Franken. Insgesamt werden knapp 400 Weine offeriert.

Kurztrip in die Sonne

Mit einem Bummel über die WineStyle wird der graue Novembertag zum Ausflug in die sonnenverwöhnten Herkunftsländer der Weine. Der Eintritt kostet 15,00 Euro. Tickets sind zum Beispiel bei Nordwest Ticket erhältlich. Die Öffnungszeiten sind am Samstag, den 2. November, von 12 - 19 Uhr und am Sonntag, den 3. November, von 12 - 18 Uhr. Der Campus Center der Jacobs Uni in Bremen-Nord ist mit der Regio-S-Bahn vom Bremer Hauptbahnhof in 18 Minuten erreichen. Nach einem kurzen Spaziergang von rund 10 Minuten erreichen die Besucher die Universität. Aber auch Parkplätze stehen in ausreichender Menge zur Verfügung.

Weitere Informationen unter www.winestyle.de

