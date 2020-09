Ist das Gehalt nicht zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt auf dem Konto, müssen Arbeitnehmer das nicht einfach hinnehmen. (iStock-toeytoey2530)

Oft kommt es zum Konflikt, wenn der Arbeitgeber das Gehalt nicht rechtzeitig auf das Konto des oder der Beschäftigten überweist. Sofern nicht anders vereinbart, muss das Geld am ersten Tag des Folgemonats eingegangen sein, informiert die Arbeitnehmerkammer. Doch was tun, wenn die Überweisung nicht da ist?

Im ersten Schritt sei es sinnvoll, freundlich beim Arbeitgeber nachzuhaken. Nicht selten komme es vor, dass Mitarbeiter der Personalabteilung zum Beispiel erkrankt sind und die Zahlung daher nicht rechtzeitig losgeschickt werden konnte. In einem zweiten Schritt sollte der Arbeitgeber offiziell auf den Verzug hingewiesen werden.

Wichtig: Der Arbeitgeber muss für Verzugsschäden aufkommen – wie etwa Dispozinsen oder Folgeschäden von Ratenzahlungen, die nicht gedeckt waren. Zudem ist es möglich, die Lohnzahlung inklusive Zinsen vor dem Arbeitsgericht einzuklagen.

Eine nächste Stufe ist erreicht, wenn der Lohnrückstand zu groß wird. Dies ist nach derzeitiger Rechtsprechung der Fall, wenn mindestens zwei Monatsgehälter offen sind. Dann können Betroffene dem Arbeitgeber androhen, nicht mehr zur Arbeit zu erscheinen, wenn dieser innerhalb einer selbst gesetzten Frist nicht zahlt. Auch wenn Beschäftigte in so einem Fall dann tatsächlich von der Arbeit fern bleibt, muss der Arbeitgeber das Gehalt weiter zahlen.

Sie haben Fragen zum Thema Vergütung? Dann besuchen Sie doch die Veranstaltung „Gehalt – was Beschäftigte wissen sollten“ am Dienstag, 22. September, 18 bis 19.30 Uhr in der Bürgerstraße 1, Bremen.

Rechtsberater Dr. Alireza Khostevan wird dann auf die wichtigsten Punkte rund um das Thema Gehalt eingehen. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter 0421 36301-28 oder -29 sowie per E-Mail unter recht(at)arbeitnehmerkammer.de.