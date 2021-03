Ostermarsch des Bremer Friedensforums

Wer Frieden will, muss abrüsten

Am Ostersonnabend, 3. April findet in Bremen der Ostermarsch 2021 an. Treffpunkt ist 11 Uhr am Hauptbahnhof. Die Demonstration zieht anschließend durch die Innenstadt und ab 12 Uhr gibt es am Marktplatz eine Kundgebung mit Michael Müller,dem Bundesvorsitzenden der Naturfreunde.