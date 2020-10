Der Wert einer Immobilie setzt sich aus vielen Facetten zusammen. (Robert C. Spies)

Eigentümer, die mit dem Gedanken spielen, ihre Immobilie oder ihr Grundstück zu verkaufen, stellen sich zunächst die Frage, welchen Wert ihr Haus, ihre Eigentumswohnung oder ihr Gewerbeobjekt überhaupt hat. Erst dann folgen weitere Schritte, wie die konkrete Planung zum Verkauf oder die Beauftragung eines Maklers oder Immobilienberaters. Oft vergehen zwischen Schätzung und Entschluss zum tatsächlichen Verkauf einige Monate. Insbesondere der Verkauf privat genutzter Immobilien ist keine Entscheidung, die man über das Knie bricht.

Wir kennen den Wert Ihrer Immobilie

Zum Dienstleistungsportfolio von Robert C. Spies zählt die fundierte, mit belastbaren Daten angereichterte Wertermittlung für alle Arten von Immobilien. Unsere Expertise im Bereich Immobilienbewertung ist vielfältig und marktaktuell.

Inhaltlich umfasst unsere Dienstleistung die Erstellung von marktorientierten Preis- und Marktwerteinschätzungen sowie die Erstellung von Portfoliobewertungen und formalen Verkehrswertgutachten. Darüber hinaus bewerten wir grundbuchliche Rechte und Belastungen (z.B. Nießbrauch und Erbbaurecht), erstellen u.a. Wirtschaftlichkeitsberechnungen und steuerliche Bewertungen sowie ermitteln den Versicherungswert.

Grundlage der Wertermittlung sind Marktstudien unserer Researcher, die aus objektiver und sachlicher Perspektive einbezogen werden, ebenso wie tägliche Marktbeobachtungen unserer Vertriebskolleginnen und -kollegen.

Unsere Leistungen im Überblick

Verkehrswertermittlung (BauGB, ImmoWertV)

Steuerliche Wertermittlung, rechts- und finanzhoffeste Bewertung (EStG, BewG)

Discounted-Cash-Flow

Beleihungswertverfahren (BelWertV, PfandbG)

Schnellbewertung – Effizienz mit hoher Präzision

Revisionsprüfung, Plausibilitätsprüfung, Datenanalyse Aktualisierung und

Kommentierung von Altbewertungen

Kaufpreiseinwertung

Im Rahmen unserer Kaufpreiseinwertung lernen wir Ihre Immobilie bei einem persönlichen Ortstermin kennen. Anhand der Lage, des Zuschnitts und Größe sowie des Baujahres und des gebäudetechnischen Standards ermitteln wir die zu erwartende Verkaufspreisspanne. Für den Verkäufer und Besitzer der Immobilie ist unser Service unverbindlich und kostenfrei.

Immobilienschätzung

Nicht immer ist es notwendig tatsächlich ein umfangreiches Verkehrswertgutachten erstellen zu lassen, um den Wert Ihrer Immobilie präzise zu bestimmen. In den allermeisten Bewertungsfällen ist unsere auf die tatsächliche Wertermittlung fokussierte Kurzexpertise eine optimale Alternative zum Vollgutachten. Diese erfolgt dabei in Anlehnung an die ImmowertV und liefert eine präzise Wertermittlung im Sinne des Verkehrswerts.

Verkehrswertgutachten

Es gibt aber auch Fälle, in denen eine Kurzexpertise formal nicht ausreicht. Dann erstellen wir für Ihre Immobilie gern ein finanz-und gerichtshoffestes Verkehrswertgutachten im Sinne des § 194 BauGB und der ImmoWertV. Regelmäßig sind das Bewertungen, welche der Prüfung des Finanzamtes (z.B. Erbschaft, Bilanzveränderungen, Anfangs- und Endwerte/Afa-Bewertungen), oder möglicherweise eines Gerichts (z.B. Nachlass) standhalten müssen.

Unser Service ist vielfältig und umspannt die Bereiche Wohnen sowie Gewerbe & Investment. Wir bewerten Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser, Wohn- und Geschäftshäuser, Eigentumswohnungen und Grundstücke. Für Investoren und Gewerbetreibender werden wir in den Sparten Wohnen, Handel, Büro & Praxis, Hotel & Tourismus sowie Logistik, Industrie und Healthcare tätig. Darüber hinaus beraten wir zum Thema Erbbaurechte und ermitteln in diesem Rahmen Grundstückswerte.