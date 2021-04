Wohnen und Arbeiten im citynahen Grünen

Wo einst die größte Tabak-Produktionsstätte Europas mit mehr als 6.000 Mitarbeitern beheimatet war, realisiert Justus Grosse eines der spannendsten Bauprojekte der Hansestadt. Das ehemalige Brinkmann-Gelände in Woltmershausen, auf dem ab Mitte der 1930er-Jahre Tabak produziert wurde, verwandelt sich nun nach und nach in ein lebendiges Wohn- und Arbeitsquartier.

Fertigstellung bis 2024

Justus Grosse hat das Areal mit einer Fläche von circa 200.000 Quadratmetern im Mai 2018 erworben und plant, ein Gesamtvolumen von rund 600 Millionen Euro zu investieren. Bis 2024 sollen die historischen Fabrik- und Speichergebäude in vielfacher Hinsicht umgestaltet und harmonisch mit Neubauten in Einklang gebracht werden. Hier entstehen Lofts zum Wohnen und Arbeiten, Neubauwohnungen, Event- und Kultur-Locations, Gastronomie, ein Fitnessstudio, eine Boulderhalle, ein Hotel, eine Kita, innovative Mobilitätshäuser und jede Menge Grünflächen zum Ausspannen.

Einheit aus Alt und Neu

Die zum Teil denkmalgeschützten alten Gebäude sorgen für eine besondere und urbane Atmosphäre im Tabakquartier. Der Anspruch von Justus Grosse ist es, die Pläne für die Neubauten mit dem Industriecharme der Bestandsgebäude zusammenzuführen und so eine harmonische Einheit entstehen zu lassen. Circa 200.000 Quadratmeter Gewerbefläche sind insgesamt im Tabakquartier geplant. Im Dezember 2019 hat bereits das erste Unternehmen seine neuen Räume im Quartier bezogen und mehr als 200 Firmen haben sich insgesamt bisher für das Tabakquartier entschieden. Aktuell werden mit den AtelierHäusern 30 einzigartige Lofthäuser zur Gewerbenutzung in einer ehemaligen Tabaklagerhalle geschaffen. Zudem können noch letzte Bürolofts im Alten Tabakspeicher gemietet werden. Neben Büros werden sowohl öffentlich geförderte Wohnungen und bezahlbarer Mietraum als auch attraktive Eigentumswohnungen für Jung bis Alt entstehen. Insgesamt sind mehr als 1.500 Wohnungen in Planung, von denen rund 30 Prozent gefördert sind. Bis 2023 sollen in einem der drei historischen Tabakspeicher außerdem auch 222 exklusive Wohnlofts und vier Büroeinheiten nach New Yorker Vorbild entstehen. Die Ausstattung in den Lofts und Lofthäusern ist puristisch und hochwertig: von bodentiefen Fenstern und Echtholzparkett über stilvolle Badezimmer und technischen Neuerungen bis hin zu einem eigenen großzügigen Balkon. Jedes Lofthaus verfügt zusätzlich über eine Terrasse und einen kleinen Garten.

Nachhaltige Ziele

Besonders großgeschrieben wird das Thema Nachhaltigkeit im Tabakquartier. Neben einem alten Baumbestand, der 200 Bäume zählt, werden 200 weitere neu angepflanzt. Etwa 40 mit saisonalen Pflanzen bestückte Obstkisten zieren das Quartier und für das Neuenlander Fleet werden pro Jahr circa 8,5 Millionen Liter Wasser gesammelt. Bei seinem ganzheitlichen Energiekonzept für das Quartier setzt Justus Grosse unter anderem auf zwei Photovoltaikanlagen. Diese produzieren eine jährliche Strommenge von 150.000 Kilowattstunden. Des Weiteren sind zahlreiche Ruhezonen, eigene Gewächshäuser zur Versorgung der Gastronomie und begrünte Dächer für ein besonders naturnahes Ambiente geplant.

Platz für Ideen

Das Tabakquartier überzeugt zudem durch zahlreiche Freizeitmöglichkeiten und eine große Bandbreite an kulinarischen Genuss-Orten. Die gelungene Vielfalt aus Restaurants, Bistros und Cafés versorgt Bewohner, Besucher und Gewerbetreibende mit Street Food, Snacks und mediterraner Küche.

Ein weiterer Fokus des Bremer Pionierprojektes liegt auf Kunst und Kultur. Das Tabakquartier ist als nachhaltiges, belebtes und von vielfältigen Nutzungen geprägtes Quartier geplant. Mit dem neuen Boulevardtheater Bremen mit rund 400 Sitzplätzen sowie dem Standort der Bremer Philharmoniker mit über 300 Sitzplätzen werden kulturelle Highlights gesetzt. Zahlreiche Galerien und das Zentrum der Freien Künste sollen die kulturelle Vielfalt komplettieren.

Mittendrin und doch im Grünen

Mit seiner Nähe zur Bremer Innenstadt und der Weser sowie seiner einmaligen Lage im Grünen bildet das Tabakquartier einen idealen Ausgangspunkt für kreatives Arbeiten sowie für entspanntes Wohnen und Leben. Der Weseruferpark, der Bremer Marktplatz und die Überseestadt sind in knapp zehn Minuten mit dem Rad oder Auto erreichbar. Viele Radwege, eine gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr sowie eine große Anzahl an Parkplätzen sorgen zusätzlich für eine gute Erreichbarkeit des urbanen Quartiers.

Pusdorf wird trotzdem immer Pusdorf bleiben – ein über mehr als ein Jahrhundert gewachsener Stadtteil. Das ehemalige Brinkmann-Grundstück, das durch seine Wirtschaftsgeschichte nicht nur für Woltmershausen etwas Besonderes ist, soll mit der Idee des Tabakquartiers erhalten und mit neuem Leben weitergeführt werden.