Zuhause ist es doch am schönsten

Frische Farbtupfer in Sorbet-Tönen ergänzen sich perfekt mit einem soften Grau. (Wagner Wohnen)

Wenn der Herbst Einzug hält, oder die norddeutschen Sommertemperaturen eher an kühle Jahreszeiten erinnern, macht es richtig Spaß, sich zuhause einzumummeln. Jetzt ist die Gelegenheit, die Räume umzugestalten und sich mit neuen Möbeln oder Wohnaccessoires gemütliche Wohnträume zu schaffen. Dabei muss es nicht immer eine Komplettrenovierung werden, auch die Anschaffung einzelner Möbelstücke oder die Dekoration mit Lampen, Kissen oder Teppichen in aktuellen Trendfarben und -formen haben eine große Wirkung für den gesamten Raum.

Natürlichkeit bleibt Trend

Wohnaccessoires wie Bilder, Lampen oder Teppiche können einen Raum in ganz neuem Licht erstrahlen lassen. (Wagner Wohnen)

Die aktuellen Wohntrends schaffen mit Naturelementen wie Holz und Leder eine behagliche und authentische Atmosphäre. Hinzu gesellen sich gedeckte Farben wie Abstufungen von Grau sowie sanfte Grün-, Braun- und Sorbet-Töne und Materialien mit besonderer Haptik, beispielsweise Velours oder matte Oberflächen. Von nationalen wie internationalen Möbelmessen inspiriert präsentiert auch das Möbelhaus Wagner Wohnen in Syke immer die neuesten Trends für ein schönes Zuhause. Nach umfassenden Umbaumaßnahmen wird am kommenden Sonntag, den 1. September, die Produktwelt Wohnen und Polster neu eröffnet. In großzügig und offen gestalteten Arrangements zeigt das Team von Wagner Wohnen auf einer Fläche von rund 500 Quadratmetern Einrichtungsideen rund um Wohn- und Esszimmer.

Die matten Massivhölzer versprühen einen besonderen Charme. (Wagner Wohnen)

„Der Trend geht in den letzten Jahren immer mehr zu offenen Räumen, in denen die Bereiche Leben und Speisen miteinander verschmelzen können“, erklärt Christian Wagner, einer von vier Geschäftsführern des Familienunternehmens, das Konzept der neuen Ausstellungsflächen. Um den Kunden immer wieder Impulse und Inspirationen liefern zu können, werden die Einrichtungsexperten bei Wagner Wohnen die Möbel und Dekoelemente regelmäßig neu arrangieren.

Exklusive Marken und ein Alles-aus-einer-Hand-Service

Wagner Wohnen wurde vor über 60 Jahren von Christian Wagners Großvater gegründet und hat sich im Laufe der Zeit, insbesondere in den letzten 25 Jahren, als exklusiver Kompletteinrichter in der Region etabliert. Das Sortiment umfasst Möbel und Accessoires für die Bereiche Wohnen und Küche, fertigt zum Beispiel Gardinen, Tischdecken und Jalousien an und übernimmt in der hauseigenen Werkstatt, Polsterei und Tischlerei auch Reparaturen und Sonderanfertigungen.

Samtige Bezüge in stylischen Farben liegen im Trend. (Wagner Wohnen)

„Wir beraten unsere Kunden ganzheitlich“, verspricht Wagner, „vom Fußboden bis zur Decke unterstützen wir bei der Auswahl geeigneter Möbelstücke, Lampen und weiterer Dekoration.“

Gern sind die Fachleute auch vor Ort behilflich, messen Räume aus und geben Tipps und Ratschläge zur Einrichtung. Nicht nur Privatpersonen, auch für Büros, Hotels und andere Gewerbeimmobilien ist das Unternehmen unter dem Namen Wagner Objekt mittlerweile bundesweit tätig. Einige Marken bietet das Möbelhaus sogar exklusiv in Norddeutschland an und erreicht damit auch Kunden in Hamburg und an der gesamten Nordseeküste.

Wagner Wohnen zeigt, wie Dekoelemente und Möbelstücke perfekt harmonieren. (Wagner Wohnen)

Weitere Informationen sind unter www.wagner-wohnen.de erhältlich

Wenn Sie sich die neuesten Wohntrends anschauen wollen, besuchen Sie das Einrichtungshaus Wagner Wohnen!

Wagner Wohnen

Barrierstraße 33

28857 Syke- Barrien

Öffnungszeiten

Mo-Fr : 9-19 Uhr

Samstag 10-18 Uhr