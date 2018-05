Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

500 Figuren für einen berühmten Forscher

Was ist denn hier los? Wer am Sonntag über den Münsterplatz in Ulm spazierte, wunderte sich wahrscheinlich erst mal. Denn auf dem Platz in der süddeutschen Stadt standen 500 Männchen herum. Sie sollen den berühmten Forscher Albert Einstein darstellen.