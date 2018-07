Am Mittwoch ging es für die Radprofis bei der Tour de France durch die Berge. Foto: Christophe Ena/AP/dpa (dpa)

Seit mehr als einer Woche treten sie bei einem berühmten Radrennen an: der Tour de France (gesprochen: tur dö frons). Bei diesem Rennen durch unser Nachbarland Frankreich gibt es flache und steile Strecken. Momentan fahren die Sportler durch die Alpen, ein großes Gebirge in Europa. Am Mittwoch hatten die Radprofis gleich vier Berge vor sich.

Am Ende der Tour de France gewinnt derjenige, der für alle Etappen zusammen am wenigsten Zeit gebraucht hat. Es gibt aber auch einen Preis für den besten Fahrer in den Bergen. Auf den bergigen Strecken können die Fahrer dafür Punkte sammeln. Wer in der Berg-Wertung in Führung liegt, kann man auch schon während des Rennens erkennen. Der Fahrer trägt ein weißes Trikot mit roten Punkten.