Höhlenmensch Dug muss sein Dorf retten - vor den Bronzemenschen. Foto: -/Studiocanal/dpa (dpa)

In dem Animationsfilm „Early Man“ (gesprochen: örli män) spielt Steinzeit-Mensch Dug die Hauptrolle. Er lebt mit seinem Stamm und Wildschwein Hognob, klar, in einer Höhle. Einfach ist das Leben nicht immer, aber das Jagen macht Spaß und abends wird gefeiert. Doch als plötzlich Bronzezeit-Menschen auftauchen, gerät das Dorf von Dug in Gefahr. Er muss sich was ausdenken. Zum Glück gibt es Fußball!

Übrigens: Dug und die anderen Figuren erinnern ein wenig an Shaun, Wallace und Gromit. Das liegt daran, weil der Film um die Steinzeit-Menschen in der gleichen Technik gedreht wurde. Und die Figuren ebenfalls aus Knetmasse geformt sind.