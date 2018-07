Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Abkühlen in der Eisbar

Dicke Jacke und Mütze auf? Das wäre im Moment viel zu heiß. Aber wenn man in in Berlin die Eisbar besuchen will, ist diese Kleidung genau richtig. Denn in diesem Lokal ist es mit zehn Grad Celsius minus eiskalt.