In diesem Kühlhaus eines Supermarktes können sich Kunden erfrischen. Foto: Carolin Eckenfels/dpa (dpa)

Dort ist es nicht nur etwas kühler, sondern richtig frisch. Sechs bis acht Grad herrschen in dem Raum, in dem normalerweise verpacktes Obst und Gemüse lagern. Zur Zeit stehen in einem Kühlraum aber Liegestühle und ein Sonnenschirm. Dort dürfen es sich Kunden gemütlich machen, die sich beim Einkaufen abkühlen möchten.