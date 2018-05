Der Präsident der USA sagte das Treffen mit dem Machthaber von Nordkorea in einem Brief ab. Foto: J. David Ake/AP (dpa)

Und nicht nur sie! Der Herrscher von Nordkorea schottet sich und sein Land ab. Er spricht etwa nur selten mit den Chefs anderer Länder. Nordkorea wird von vielen Ländern als Bedrohung gesehen. Das liegt auch daran, dass das Land immer wieder gefährliche Waffen getestet hat. Die USA wollen, dass Nordkorea diese Waffen vernichtet.

Der Präsident der USA heißt Donald Trump. Der Herrscher Nordkoreas Kim Jong Un. Bei dem geplanten Treffen der beiden sollte es auch um die gefährlichen Waffen gehen und darum, was mit ihnen geschieht.

Doch nun hat Donald Trump das Treffen in einem Brief an Kim Jong Un überraschend abgesagt. Warum? Donald Trump erklärte, dass Nordkorea eine Reihe von Zusagen nicht eingehalten habe. Er schrieb aber auch, dass Nordkorea das ändern könnte. Und an Kim Jong Un gerichtet: „Zögern Sie nicht, mich anzurufen oder schreiben Sie.“

Politiker in Nordkorea und einiger anderer Länder waren über die Absage enttäuscht. Nun warten viele Menschen darauf, wie es zwischen den USA und Nordkorea weitergeht.