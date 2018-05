Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Abschied nach dem Riesenerfolg

Gerade hat der Mann noch einen riesigen Erfolg gefeiert. Und über einen großen Pokal gejubelt. Zum dritten Mal holte er am Samstag mit seinem Fußball-Team den Sieg in der Champions League! In diesem Wettbewerb spielen die besten Fußballmannschaften in Europa gegeneinander.