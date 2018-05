Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Abschied vom Abkommen

Du hast mit deinen Eltern verabredet, dass du nicht mehr als zwei Stunden in der Woche Computer spielst. Dafür erhöhen sie dein Taschengeld. Eure Abmachung nervt, trotzdem hältst du dich daran. Doch dann sagen deine Eltern: Deine Schuhe liegen ständig im Flur herum. Aus diesem Grund kürzen sie dein Taschengeld wieder. Obwohl die Schuhe gar nicht Teil eures Abkommens waren. Sie halten sich also nicht an das, was ihr ausgemacht habt.