Jan Frodeno jubelt im Ziel. Er ist gerade Europameister geworden. Foto: Arne Dedert/dpa (dpa)

Mit dieser Zeit ist der Sportler Jan Frodeno am Sonntag in der Stadt Frankfurt am Main Ironman-Europameister geworden. Ironman (gesprochen Eironmän) ist Englisch und bedeutet Eisenmann. Bei diesem Wettbewerb schwimmen die Sportler erst 3,8 Kilometer, dann fahren sie 185 Kilometer Rad und laufen dann noch etwas mehr als 42 Kilometer.

Jan Frodeno schaffte das diesmal in genau acht Stunden und 58 Sekunden. Es ist sein zweiter Europameister-Titel. Auch Weltmeister wurde er schon zwei Mal.